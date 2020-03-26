Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi
Kuzey Irak'ta bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen Pençe-3 operasyonunda şehit olan asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.
|26 Mart 2020 00:21
|Yazdır
Kuzey Irak'ta bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen Pençe-3 operasyonunda şehit olan asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı hainlerin havan topu ile gerçekleştirdiği saldırıda 2 asker şehit oldu. Şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş İsmail Karataş memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Havayolu ile getirilen şehidin cenazesini havaalanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Eyup Sabri Kirişçi, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile yakınları karşıladı.
Morga kaldırılan cenazenin yarın defnedilmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda korona virüs şüphelisi diye yakalandı
26 Mart 2020 00:35
|Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs'ten kaçış yok
26 Mart 2020 00:07
|AK Parti eski İl Başkanı, koronavirüse yakalandı
25 Mart 2020 23:26
|Manisa'ya şehit ateşi düştü
25 Mart 2020 22:50
|Bakırköy'de koronavirüs testi kuyruğu daha da uzadı
25 Mart 2020 22:23
|İlahiyat ve sanat camiası 'Evinde kal' çağrısında bulundu
25 Mart 2020 22:18
|Gözetimi altındaki öğrenci, yurtlardaki konforu paylaştı
25 Mart 2020 22:08
|Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükseldi
25 Mart 2020 21:26
|Sosyal medyada gündem olan dede bakın kim çıktı!
25 Mart 2020 20:38
|Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi
25 Mart 2020 20:06