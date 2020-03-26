1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi

Kuzey Irak'ta bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen Pençe-3 operasyonunda şehit olan asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.
 26 Mart 2020 00:21
Yazdır
Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi

Kuzey Irak'ta bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen Pençe-3 operasyonunda şehit olan asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı hainlerin havan topu ile gerçekleştirdiği saldırıda 2 asker şehit oldu. Şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş İsmail Karataş memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Havayolu ile getirilen şehidin cenazesini havaalanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Eyup Sabri Kirişçi, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile yakınları karşıladı.

Morga kaldırılan cenazenin yarın defnedilmesi bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda korona virüs şüphelisi diye yakalandı
26 Mart 2020 00:35		 Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs'ten kaçış yok
26 Mart 2020 00:07
AK Parti eski İl Başkanı, koronavirüse yakalandı
25 Mart 2020 23:26		 Manisa'ya şehit ateşi düştü
25 Mart 2020 22:50
Bakırköy'de koronavirüs testi kuyruğu daha da uzadı
25 Mart 2020 22:23		 İlahiyat ve sanat camiası 'Evinde kal' çağrısında bulundu
25 Mart 2020 22:18
Gözetimi altındaki öğrenci, yurtlardaki konforu paylaştı
25 Mart 2020 22:08		 Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükseldi
25 Mart 2020 21:26
Sosyal medyada gündem olan dede bakın kim çıktı!
25 Mart 2020 20:38		 Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi
25 Mart 2020 20:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:35 - Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda korona virüs şüphelisi diye yakalandı00:21 - Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi00:15 - Erdoğan: 53 bin kişi evlerinde izleniyor00:07 - Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs'ten kaçış yok00:06 - 26 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı00:03 - Hastaneden kaçan kişi, polisi harekete geçirdi00:01 - Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret00:01 - Barış Pehlivan'a darp iddiasına ilişkin karar açıklandı23:52 - Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' teslimatı
23:47 - Ordu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan şahıslara ceza23:41 - Fahrettin Koca: 15 hastamız hayata veda etti23:37 - Veteriner hekim motosiklet kazasında hayatını kaybetti23:31 - Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı23:26 - AK Parti eski İl Başkanı, koronavirüse yakalandı23:21 - '2 askerimizi şehit eden PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi'23:16 - 'Devlet, tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının yanındadır'23:11 - Ankara Üniversitesi tanı kiti projesi için kolları sıvadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs'ten kaçış yok
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
26 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Hastaneden kaçan kişi, polisi harekete geçirdi
Erdoğan: 53 bin kişi evlerinde izleniyor
Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Barış Pehlivan'a darp iddiasına ilişkin karar açıklandı
Şehit asker memleketi Şanlıurfa'ya getirildi
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda korona virüs şüphelisi diye yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Okullarin 30 nisan'a kadar tatil edilmesi 4
komando dede 1
corona virüs vaka sayısı 1
sayenizde 1
dilek tahtalı 2
15.05.2016 fenerbahce vs cska moskova maçı 1
buse terim'in allah hepinizin belasını versin tweeti 2
çiftlerin birbirine benzemesi 1
prens charles'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 2
kapitalizm 1
SON İLANLAR
Yalova Termal SYDV 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir BYNDR 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Erzurum Pasinler SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam