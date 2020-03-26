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Sağlık memuru kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı

Gaziantep'te, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi sağlık memuru Buket S., Antalya'ya tayinin çıkmasının ardından kentten ayrılmak istediği için kayınpederi tarafından bıçaklandı. Tedavisinin ardından taburcu olup Antalya'ya yerleşen Buket S., öldürülmekten korktuğunu söyledi.
 26 Mart 2020 09:28
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Sağlık memuru kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı

Olay, 19 Şubat'ta Umut Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Buket S.(23), 5 yıllık eşi Mehmet S.'nin uyuşturu madde kullanma ve bulundurma suçundan 9 ay önce cezaevine girmesinin ardından kayınpederi Mahmut S.'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde yaşamaya başladı. Buket S. bu süreçte eşinden ayrılmaya karar verip, tayin istedi. Antalya'ya tayini çıkan Buket S., taşınmak için hazırlık yapmaya başladı.

Ancak Buket S., başka şehre gitmesini istemeyen kayınpederi Mahmut S., tarafından evinin önünde 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Buket S., ambulansla Doktor Ersin Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve ardından yoğun bakım ünitesinde 4 gün kalan Buket S., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan Mahmut S., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'ÖLMEKTEN KORKUYORUM'

Buket S. ise hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ve 3 yaşındaki 2 oğlunu alarak tayininin çıktığı Antalya'ya yerleşti. Buket S. halen öldürülmekten korktuğunu söyledi. Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından cezaevindeki eşinden boşanmak için dava açacağını belirten Buket S., "Ben hastanede sağlık memuru olarak çalışıyorum. Eşim cezaevine girdikten sonra tayin istedim. Tayinim çıkınca da evdeki eşyalarımı topladım. Bu sırada kayınbabam gitmemi engellemek istedi. Ben gitmek istediğimi söyleyince de 6 yerimden bıçakladı. Hastanede 5 saatlik ameliyatın ardından 4 gün yoğun bakımda kaldım. Şu anda can tehlikemin olması nedeniyle çok korkuyorum. Ben ve çocuklarımın devletimiz tarafından korumaya alınmasını istiyorum. Beni bu hale getirenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
DHA
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