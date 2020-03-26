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5 eski astsubaya FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları'' ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları öne sürülen 5 eski asker hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
 26 Mart 2020 11:58
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5 eski astsubaya FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen eski astsubaylar H.K, Y.K, M.T, A.B, ve H.İ.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından eski askerler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün mahrem imamları tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem asker yapılanması içinde asker abisi/imamlarının sorumlu olduğu kişilerden olması, bu kapsamda şüphelilerin kontörlü sabit hatlardan aranmak suretiyle örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
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