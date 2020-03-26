Tuncay Şanlı, Sakarya'daki otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
|26 Mart 2020 12:35
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Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai bitimi hastaneden evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarını Sakarya'daki otelinde ağırlıyor.
Şanlı'nın Serdivan ilçesinde sahibi olduğu "Hotel On7", salgın nedeniyle evine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarının konaklaması için dezenfekte edilip hazır hale getirildi.
Otelde, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarına konaklama hizmeti verilmeye başlandı.
Tuncay Şanlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımızın mesai dışında dinlenmeleri ve konaklamaları için otelimizi kendilerine tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim." dedi.
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