Kastamonu'ya dışarıdan gelenler 15 gün otellerde konaklatılacak

Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kente dışarıdan gelenler, 15 gün otellerde kalacak.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda komşu, akraba gibi aile ziyaretlerinin zorunlu olmadıkça yapılmaması tavsiye edildi.

Başka yerleşim yerinden köylere gelen kişilerin muhtarlıklar tarafından boş bir eve yerleştirilmesine ve 15 gün süreyle insanlarla temas kurmasının engellenmesine, ihtiyaçlarının ise muhtarlıklarca bedeli gelen kişiler tarafından ödenmek kaydıyla karşılanmasına karar verildi.

İl merkezine dışarıdan gelenlerin ise bedeli kendisi tarafından ödenmek kaydıyla 15 gün süreyle otellerde konaklamaları, bu süre içinde insanlarla temas kurmaları ve süre dolmadan ziyaret gerçekleşmelerinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Kurul, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların yakınları tarafından ziyaretlerinin durdurulmasına, ancak ihtiyaçlarının yakınlarınca kapıdan vermek kaydıyla karşılanmasına karar verdi. Bu kişilerle aynı adreste ikamet edenlerden çalışma gibi nedenlerle dışarıyla teması olanların hane içinde sosyal mesafeleri korumaları tavsiye edildi.

İl Genel Meclisinin nisan, mayıs ve haziran ayındaki toplantıları ertelendi, olağanüstü toplantı yapılmasının gerekli olduğu durumlarda buna sağlık tedbirleri alınarak izin verileceği kaydedildi.

Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışanlarının barınma ve çalışma alanlarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürekli kontrol edilmesi, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.