Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi
Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi
|26 Mart 2020 15:55
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti.
CHP Adana Ceyhan Belediye Başkanlığını yüzde 50.64 ile kazanmıştı.
Ak Parti ise yüzde 46,74 oy almıştı.
Adana Ceyhan Belediye Meclisi 13'ü CHP'li, 4'ü İyi partili, 8'si Ak Partili, 4'ü MHP'li, 1'i de bağımsız olmak üzere toplamda 30 üyeden oluşuyor.
Bu durumda yeni Belediye Başkanı seçiminde Belediye Başkanlığı'nı yeniden CHP'li adayın kazanması bekleniyor.
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