1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başsavcılıktan, cezaevinde koronavirüs iddialarına yalanlama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bazı tutuklu ve hükümlülerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sıkıntılar yaşadığına dair sosyal medyadaki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını bildirdi
 26 Mart 2020 18:15
Yazdır
Başsavcılıktan, cezaevinde koronavirüs iddialarına yalanlama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bazı tutuklu ve hükümlülerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sıkıntılar yaşadığına dair sosyal medyadaki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

Sosyal medyada, Eskişehir L Tipi Cezaevi'nde "solunum sıkıntısı çeken, yüksek ateşi bulunanlar olduğu ancak tedavilerine izin verilmediği, maske ve dezenfektan dağıtılmadığı" gibi iddiaların yayılması üzerine Başsavcılık tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, yeni gelenlerin 14 gün ayrı birimlerde karantinada tutulduğu, doktorların tutuklu ve hükümlüleri sürekli takip ettiği, cezaevine giren herkesin ateşinin ölçüldüğü, tüm binalar ile ortak alanların dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli aralıklarla yapıldığı belirtildi.

Sosyal medyadaki paylaşımların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte rahatsızlanan ve sağlık kurumuna sevk edilen iki hükümlü ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık kurumundaki tedavileri devam eden ve sağlık durumları iyiye gittiği gözlemlenen hükümlüler, tedavileri tamamlandıktan sonra kuruma kabul edileceklerdir. Bu süreçte asılsız, toplumda endişe ve paniğe neden olabilecek paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediyeden koronavirüs önlemi: Dezenfekte tüneli
26 Mart 2020 18:33		 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra, korona virüs nedeniyle ABD'den döndü
26 Mart 2020 18:31
Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı
26 Mart 2020 18:25		 Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: Oğlum bunun içinden harçlık alın
26 Mart 2020 18:23
Sosyal mesafeye 'Bir elin nesi var iki elin riski var' mesajıyla dikkat çektiler
26 Mart 2020 18:11		 Karabük'te çekirge istilası korkuttu
26 Mart 2020 17:25
Valilikten 'koronavirüsten ölüm' iddiasına ilişkin açıklama
26 Mart 2020 16:45		 Beykoz'da 'Koronavirüs mezarlığı' iddiası
26 Mart 2020 16:31
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının isim ve fotoğrafına soruşturma
26 Mart 2020 16:20		 Yaşlı çiftten ihtiyaçlarını karşılayan görevlileri duygulandıran teşekkür notu
26 Mart 2020 15:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:36 - 'Öncelik istihdamın korunması ve kesintisiz enerji'18:33 - Belediyeden koronavirüs önlemi: Dezenfekte tüneli18:31 - 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra, korona virüs nedeniyle ABD'den döndü18:29 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:25 - Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı18:23 - Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: Oğlum bunun içinden harçlık alın18:18 - BİK Genel Müdürü Duran'dan yazılı basına 'ortak manşet' çağrısı18:15 - Başsavcılıktan, cezaevinde koronavirüs iddialarına yalanlama18:14 - Yargıtay'da duruşma ve müzakereler ertelendi18:11 - Sosyal mesafeye 'Bir elin nesi var iki elin riski var' mesajıyla dikkat çektiler
17:59 - Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarına koronavirüs uzatması17:55 - 30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı17:49 - Bakırköy Adliyesi'nde ilk koronavirüs vak'ası tespit edildi17:47 - Altın yükselişini bugün de sürdürdü17:45 - Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da karantinaya alındı17:38 - Abdurrahim Albayrak: Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor17:35 - KKTC'den getirilen 143 Türk vatandaşı karantinaya alındı17:29 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak
KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mustafa cengiz 1
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 4
dark 2
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 3
sağlıkçılara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması 2
corona virüs vaka sayısı 2
bilim kurulu 1
Manisa otogarda yasli adama bağıran polis 2
sayenizde 1
sakin ol champ.evdeyim 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam