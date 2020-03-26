Başsavcılıktan, cezaevinde koronavirüs iddialarına yalanlama
|26 Mart 2020 18:15
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bazı tutuklu ve hükümlülerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sıkıntılar yaşadığına dair sosyal medyadaki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.
Sosyal medyada, Eskişehir L Tipi Cezaevi'nde "solunum sıkıntısı çeken, yüksek ateşi bulunanlar olduğu ancak tedavilerine izin verilmediği, maske ve dezenfektan dağıtılmadığı" gibi iddiaların yayılması üzerine Başsavcılık tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, yeni gelenlerin 14 gün ayrı birimlerde karantinada tutulduğu, doktorların tutuklu ve hükümlüleri sürekli takip ettiği, cezaevine giren herkesin ateşinin ölçüldüğü, tüm binalar ile ortak alanların dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli aralıklarla yapıldığı belirtildi.
Sosyal medyadaki paylaşımların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu süreçte rahatsızlanan ve sağlık kurumuna sevk edilen iki hükümlü ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık kurumundaki tedavileri devam eden ve sağlık durumları iyiye gittiği gözlemlenen hükümlüler, tedavileri tamamlandıktan sonra kuruma kabul edileceklerdir. Bu süreçte asılsız, toplumda endişe ve paniğe neden olabilecek paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."
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