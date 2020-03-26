BİK Genel Müdürü Duran'dan yazılı basına 'ortak manşet' çağrısı
|26 Mart 2020 18:18
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Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yazılı basına "ortak manşet" çağrısında bulunarak, "Evde Kal, Sağlıkla Kal', mottosu ile gazetelerimizi Kovid-19'la etkin bir mücadeleye davet ediyor, çağrımızı dinleyen gazetelerimize şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.
Duran, yaptığı yazılı açıklamada, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyanın birkaç aydır mücadele ettiği ve büyük bir tehdit haline gelen koronavirüsle mücadelede, basın ve medyanın elinden geldiğince destek verdiğini belirtti.
Basının bu zor günlerde işlevini yerine getirirken desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle 23 Mart'ta Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca bazı kararlar alıp, kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Duran, şunları ifade etti:
"Aldığımız kararlar yazılı basına nefes alma imkanı verdi. Basının en önemli vazifelerinden biri de böyle olağanüstü durumlarda halkı doğru bir şekilde ve infiale sürüklemeden aydınlatmak, haber vermektir. Bu görevini yerine getirirken etkiyi artıracağı, farkındalık oluşturacağı için basınımıza ortak manşetlerle çıkmaları çağrısında bulunmak istiyoruz. 'Evde Kal, Sağlıkla Kal', mottosu ile gazetelerimizi Kovid-19'la etkin bir mücadeleye davet ediyor, çağrımızı dinleyen gazetelerimize şimdiden teşekkür ediyorum. En kısa sürede sağlıklı ve huzurlu bir Türkiye, sağlıklı bir dünyaya kavuşmamızı diliyorum."
Açıklamada, Basın İlan Kurumu ortak manşet çağrısı için bilgilendirme ve dokümanların bik.gov.tr adresinden paylaşacağı bildirildi.
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