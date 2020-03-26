Derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon
|26 Mart 2020 22:11
|Yazdır
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, Belediye Başkanı Tahir Saklı, televizyon hediye etti.
Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenciler, evlerinde derslerini bilgisayar ve televizyon üzerinden takip ederken, imkanı olmayanlara ise çeşitli destekler veriliyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da evlerinde bilgisayar ve televizyon olmayan 2 kardeşe televizyon alarak yardım etti. Beşevler Mahallesi'nde yaşayan 7'inci sınıf öğrencisi Kasım ile 3'üncü sınıfa giden kardeşi Muhammet Çelik için alınan televizyon, belediye görevlileri tarafından kurulumu yapılarak aileye teslim edildi. Belediye Başkanı Saklı, ailenin çocukları için kendilerinden televizyon istediğini ve bu talebi hemen yerine getirdiklerini belirtti.
Çocukların annesi Semiha Çelik ise maddi durumlarını kötü olduğunu belirterek, "Çocuklarım evde televizyon olmadığı için derslerini takip edemiyorlardı. Çocuklarımın bu sıkıntısını gideren Belediye Başkanımız Tahir Saklı'ya teşekkür ediyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Gıda ve temizlik malzemesi ile ilaç depolamaktan kaçının'
26 Mart 2020 23:18
|Hayırsever, mahallelinin bakkal borcunu ödedi
26 Mart 2020 22:55
|Afyonkarahisar'da gülümseten olay!
26 Mart 2020 22:21
|Asansör düğmesine ayağıyla basan kişi tepki çekti
26 Mart 2020 22:16
|Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
26 Mart 2020 21:08
|Bu kadarına pes! Hamamı kahvehaneye çevirdiler
26 Mart 2020 20:38
|Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı
26 Mart 2020 20:13
|Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyetin test sonucu belli oldu
26 Mart 2020 18:44
|BİK Genel Müdürü Duran'dan yazılı basına 'ortak manşet' çağrısı
26 Mart 2020 18:18
|Abdurrahim Albayrak: Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor
26 Mart 2020 17:38