THY sadece 4 ülkeye uçacak
|27 Mart 2020 08:09
|Yazdır
Koronavirüs salgını sürerken Türkiye bugünden itibaren 21 gün boyunca dört ülke
hariç dünyaya kapılarını kapatıyor. 100'ü aşkın ülkeyle kademeli olarak uçuşları
durduran Türk Hava Yolları (THY), bugün dört ülkeye son kez uçacak.
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Bugün Avrupa'daki son rotalar olan Belarus, Bosna Hersek ve Romanya ile Afganistan'a son kez uçacak olan THY, yarından itibaren 17 Nisan'a kadar yalnızca ABD, Rusya, Etiyopya ve Hong Kong'a sefer düzenleyecek. THY'nin kargo seferleri ve yurtiçi uçuşları ise devam edecek. Seferlerin durması nedeniyle THY çalışanı 28 bin 600 personelin çoğuna haziran ayı sonuna kadar ücretsiz izne ayrılabilecekleri bildirildi.
THY, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'a uçuşlarını sürdüreceğini açıklasa da Hong Kong, 25 Mart'tan geçerli olmak 14 gün boyunca yurtdışından gelenlerin Hong Kong'a giremeyeceğini açıkladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diyanet, hac işlemlerini erteledi
27 Mart 2020 09:17
|Test sayısı 10 bini aşacak
27 Mart 2020 09:02
|Bu Köye girmek için sağlık raporu şart
27 Mart 2020 08:50
|Koronavirüs için Psikolojik Danışmanlık Hattı açıldı
27 Mart 2020 08:31
|Tedaviye 'korona' duvarı
27 Mart 2020 07:40
|Korona ile mücadele eden 26 dev savaşçı
27 Mart 2020 07:24
|Taciz'den hüküm giyen müdür yardımcısına FETÖ'cüler iftira atmış!
27 Mart 2020 07:05
|Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
27 Mart 2020 06:57
|BDDK'dan çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin açıklama
27 Mart 2020 04:37
|İstanbul'da ele geçirildi: Tam 16 bin 900 adet: Corona fırsatçılığı
27 Mart 2020 04:16