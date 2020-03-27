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THY sadece 4 ülkeye uçacak

Koronavirüs salgını sürerken Türkiye bugünden itibaren 21 gün boyunca dört ülke hariç dünyaya kapılarını kapatıyor. 100'ü aşkın ülkeyle kademeli olarak uçuşları durduran Türk Hava Yolları (THY), bugün dört ülkeye son kez uçacak.<
 27 Mart 2020 08:09
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THY sadece 4 ülkeye uçacak

Koronavirüs salgını sürerken Türkiye bugünden itibaren 21 gün boyunca dört ülke hariç dünyaya kapılarını kapatıyor. 100'ü aşkın ülkeyle kademeli olarak uçuşları durduran Türk Hava Yolları (THY), bugün dört ülkeye son kez uçacak.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Bugün Avrupa'daki son rotalar olan Belarus, Bosna Hersek ve Romanya ile Afganistan'a son kez uçacak olan THY, yarından itibaren 17 Nisan'a kadar yalnızca ABD, Rusya, Etiyopya ve Hong Kong'a sefer düzenleyecek. THY'nin kargo seferleri ve yurtiçi uçuşları ise devam edecek. Seferlerin durması nedeniyle THY çalışanı 28 bin 600 personelin çoğuna haziran ayı sonuna kadar ücretsiz izne ayrılabilecekleri bildirildi.

THY, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'a uçuşlarını sürdüreceğini açıklasa da Hong Kong, 25 Mart'tan geçerli olmak 14 gün boyunca yurtdışından gelenlerin Hong Kong'a giremeyeceğini açıkladı.
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