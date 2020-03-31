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Kan bağışı düştü... Sıkıntı olabilir!

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı oranlarının koronavirüs salgını nedeniyle yarı yarıya düştüğünü belirtti
 31 Mart 2020 09:26
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Kan bağışı düştü... Sıkıntı olabilir!

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı oranlarının koronavirüs salgını nedeniyle yarı yarıya düştüğünü belirtti, Hürriyet'e şunları söyledi:

ORASI HASTANE DEĞİL

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: "Koronavirüs sebebiyle insanlarımızda kan bağışı konusunda bir şüphe oluştu. 'Acaba kan bağışı yaparsam bağışıklığım düşer mi' veya 'Kızılay meydanlarda araçlarla kan topluyor, bu kadar insanı bir araya toplamak doğru mu' diye düşünüyorlar. Oysa insanlar kan verirken sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyuyor. Ayrıca, kan bağış merkezlerimiz hastane değil. Burada sağlıklı insanların bulunduğunu, hatta sağlığına normal insanlardan daha fazla dikkat eden insanların bulunduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla buradan virüs bulaşır, hastalık kaparız diye düşünmek çok doğru değil. Koronavirüs kan yoluyla bulaşmıyor. Koronalı bir hastadan alınan kan dahi olsa virüs bulaşmıyor. Dolayısıyla kan verdiğinizde bağışıklığınızda bir azalma veya sizi güçsüz kılma gibi bir durum da olmuyor. Kan vermek riskinizi artırmıyor.

4 BİN 500'E GERİLEDİ

Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Çünkü ülkemizde yaklaşık bin 560 hastane var. Bu hastanelerin her gün toplam 9 bin ünite kana ihtiyaç var. Bu kan ihtiyacı siz değerli bağışçılarımızdan toplamak ve hastanelere götürmek zorundayız. Korona salgını var diye hastanelerde kan ihtiyacı azalmıyor, kazalar azalmıyor, lösemili yavrularımızın kan ihtiyaçları azalmıyor. Her gün 9 bin ünite kan bağışı 4 bin 500'e geriledi. Bu konuda duyarlılık oluşması şart. Şu an stoklarımız var ama bu şekilde devam ederse ciddi bir kan sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz."
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