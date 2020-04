Virüsü 9 günde yenen Macide Güleç: Hiçbir belirti yoktu

Macide Güleç'in CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle;

Bunu negatif olduktan sonra yaşanılan duygu çok farklı. Sağlığın değerini insanlar ancak o şekilde anlar. Bir çok şeye daha çok dikkat ediyorsunuz açıkçası.

Benim test yaptırma amacım çalıştığım arkadaşım pozitif çıkmıştı. Ben de test yaptırdım pozitif çıktı. Elimizi yüzüme götüren bir insanım bu şekilde kaptığımı düşünüyorum. Evden beni aldılar ve hastaneye götürdüler.

9 gün gerçekten büyük bir zaman bizler için. Yatan ablalarımıza buradan çok sabır diliyorum. Evde sıkılmak hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi. Her gün umut ediyorsunuz televizyon izliyorsunuz. Her gün ölen kişilerin sayısını görüyorsunuz. Her ihtiyacımız giderildi. Hiç bir sıkıntı yaşamadık. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ailem ile ayrı yaşıyoprum sürekli görüntülü konuşma yapıyorum. Gün bu şekilde geçiyor. 9 gün dile kolay zor bir süreçti.

Beslenme süreci ve sonrası

Genellikle yemeklerimizde bir sıkıntımız yoktu. Kahvaltılarda peynir, zeytin yumurta oluyor. Erken saatlerde yapıyorsunuz. 08.00-08.30 gibi... 12.30 gibi öğlen yemeğiniz geliyor. Her öğün 1,5 litre su veriliyor bunu bitirmeniz gerekiyor. Günde 4.5 litre su bitirmeniz gerekiyor.

Bende hiçbir belirti yoktu. Aynı ortamı soluduğumuz ve aynı ortamda çalıştığımız için doğal olarak tedbir amaçlı erken teşhiste dolayı bunu düşündüğümüz için test yaptırdık. O zaman çok yoğunluk yoktu. Bende çıkmaz diye düşünüyordum ama pozitif çıktı. Hastane sonrası bende bir halsizlik başladı.

Doktor bol bol su tüketmem gerektiğini, uyku düzeninin düzenli olması gerektiğini ve bol bol C vitamini almam gerektiğini söyledi. "Bende olmaz" diyordum ben ama yanıldım. Herkesin başına gelebilecek sinsi bir virüs. Herkesin tüm direktiflere uymaları gerektiğini tavsiye ediyorum.