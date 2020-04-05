1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:- "Bu zor günlerde can dostlarımız sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım. Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir kap su, bir kap mama da siz bırakın lütfen"
 05 Nisan 2020 19:00
Yazdır
Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımda İstanbul'da her canın kıymetli, her canın özel olduğunu belirterek vatandaşlardan sokak hayvanları için bir kap su bir kap mama bırakmalarını istedi.

Yerlikaya, "Bu zor günlerde 'Can Dostlarımız' sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım. Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir kap su, bir kap mama da siz bırakın lütfen..." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı: 73 hastamız hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 20:00		 Bakan Karaismailoğlu: Bitirmesi gerekenler bitirmedi bu yolu
05 Nisan 2020 17:21
Ceyhan Belediye Başkanlığına, CHP'li meclis üyesi seçildi
05 Nisan 2020 16:47		 Bakan Selçuk'tan Cem Karaca için özel paylaşım
05 Nisan 2020 16:04
Adalet Bakanı Gül'den '5 Nisan Avukatlar Günü' mesajı
05 Nisan 2020 10:41		 Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
05 Nisan 2020 10:18
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
05 Nisan 2020 02:13		 5 Nisan 2020'den Önemli Gündem Başlıkları
05 Nisan 2020 00:06
İspanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin suçlanmasını reddediyorum
04 Nisan 2020 23:23		 İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı
04 Nisan 2020 22:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:12 - Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine moral alkışı20:08 - Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor20:04 - Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1500'ü geçti20:00 - Sağlık Bakanlığı: 73 hastamız hayatını kaybetti19:55 - EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.19:26 - Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na şok sözler!19:22 - 14 yıl atıl kalan fabrika, salgında imdada yetişti19:18 - Araçların kapı kollarına dokundu, polis alarma geçti!19:16 - İŞKUR müdürlüklerinde yoğunluk arttı. Ne yapılabilir?19:09 - İtalya'da son 24 saatte 525 hasta hayatını kaybetti
19:04 - Üniversite öğrencileri yüz koruyucu siperlik üretti19:00 - Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı18:56 - Kastamonu'da il merkezi ve ilçelere gelişler yasaklandı18:51 - İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi18:46 - Sahilde yürüyüş pahalıya patladı!18:40 - ABD'de üretildi! Koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak18:34 - 'Biz bize yeteriz Ispartam' sloganıyla dolandırıcılık!18:28 - Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, koronavirüs çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Nikahtan sonra nöbete gitti, koronavirüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hoş geldin covid-19 partisi 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
bamya 1
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 3
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 1
mem.net sözlük cafe 18
grup yorum 4
din 2
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 7
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam