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Korona ile kanser karşılaştırması

Nehir Günce Daşçı'nın korona vakaları ile kanser vakaları arasındaki karşılaştırmaları ele alan yazısını yayımlıyoruz
 05 Mayıs 2020 02:08
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Korona ile kanser karşılaştırması

Nehir Günce Daşçı
turkiyecoronahaberleri.com/

VAKA KIYASLAMASI

1)CORONA VAKALARI

Dünya Sağlık Örgütü en güncel corona verilerine göre, 28 Nisan itibariyle dünya genelinde onaylanmış 3 milyona yakın vaka var! Bu sayı çok gibi gelebilir ancak çok mu az mı olduğunu anlamak için dünya nüfusuna göz atalım bir de..Ne durumda olduğumuzu görelim.. Worldometers'a göre dünya nüfusu an itibariyle 7.8 milyar. Bu da demek oluyor ki dünyada corona vakasının görülme oranı yaklaşık on binde dört(4/10.000). Yani dünyada her on bin kişiden sadece 4 kişi vakaya yakalanmış! Haberler iyi!

Neden mi? Şimdi bir de kansere yakalananların verilerine bakalım...

2)KANSER TANILARI

Kanserle kıyaslayınca corona oranı(on binde 4) o kadar düşük ki..

Amerika Ulusal Kanser Enstitüsü 2013-2015 dünya verilerine göre insanların %38.4'üne, hayatlarının bir kısmında kanser tanısı konuyor.. Yani dünyada her 100 kişiden 38'i, hayatlarının bir kısmında kanser oluyor...

ÖLÜM KIYASLAMASI

1) CORONA ÖLÜMLERİ

Dünya Sağlık Örgütü en güncel corona verilerine göre, 28 Nisan itibariyle dünya genelinde 202.733 can kaybı var! Bu sayının çok mu az mı olduğunu anlamak için vaka oranıyla karşılaştırmamız lazım...Sonuç, %6. Yani bu şu demek, vaka tanısı konan 100 kişiden sadece 6 kişi ölüyor..

Diyebilirsiniz ki, can kaybı sayısı olduğu kadar verilmiyor, bilgiler doğru değil, gerçek sayıların altında bildiriliyor olabilir... Haklı olabilirsiniz, olmayabilirsiniz de.. Bilemiyoruz..Ama bir gerçek var, o da her corona olanın onaylanmış vaka olarak bildirilmemesi!!

Size daha önceden son araştırmalardan olan S Tipi ve L Tipi corona virüslerden bahsetmiştim.. Hatırlarsanız, S tipinin semptomlarının anlaşılamayacak kadar hafif olduğuna değinmiştik. Bu nedenle ölüm sayısı bildirilenden çok çok fazla olsa bile, vaka sayısı çok daha fazla.. Semptom göstermeyen, hastalığı farkında olmadan ayakta geçiren oldukça fazla insan var..(en azında bilineni vakaların %30'unun böyle olduğu yönünde)

Bu da demek oluyor ki vaka sayısı çok daha fazla ve ölüm olasılığı çok daha düşük, yani belki aslında %6 değil de %4, belki de %3 falan..

Yine de biz kötü senaryoyu alacak olursak(%6), sağlıklı bir insan olarak vaka tanısı konup da ölme olasılığımız BİR MİLYONDA 24(dünya genelinde)!! Evet şaka yapmıyorum.. Hesaplaması ise şu şekilde:

  • Sağlıklı insanken corona vakası tanısı konma oranı(4/10.000)
  • Corona tanısı konup ölme oranı(6/100)
  • Bu iki oranın çarpımı bize corona tanısı konup da ölme olasılığımızı veriyor.. (24/1.000.000)

2) KANSER ÖLÜMLERİ

Kanser dünya genelinde 2. en çok öldüren hastalık...Bu yazımda sizlerle dünyada en çok öldüren hastalıkları ve istatistiklerini paylaşmıştım hatırlarsanız..

Kanserin öldürme olasılığı ise %30.. Yani kanser tanısı konan 100 kişiden 30'u hayatını kaybediyor..

Bu durumda,

Sağlıklı bir insan olarak vaka tanısı konup da ölme olasılığımız BİNDE 114(dünya genelinde)!! Hesaplaması ise şu şekilde:

  • Sağlıklı insanken kanser tanısı konma oranı(38/100)
  • Kanser tanısı konup ölme oranı(30/100)
  • Bu iki oranın çarpımı bize corona tanısı konup da ölme olasılığımızı veriyor.. (114/1000)

Uzun lafın kısası, sağlıklıysanız ve tedbir alıyorsanız, çok da kafanızı yormayın..

Kanser olmuş ve hayatta kalmışsanız, zaten alkışlanası bir başarı elde etmişsiniz.. Bahsettiğim oranların hiç birine takılmadan, az düşünüp çok tedbir alarak coronaya yakalanmadan 2. başarınızı yakalayacağınıza da eminim...

Corona da neymiş??!!
Memurlar.Net
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