İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
|09 Mayıs 2020 13:45
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9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesine eklenen fıkra şu şekildedir:
"MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların
ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına tahsis edilen pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel hakkında birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen usul uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına tahsis edilen pozisyonların merkez ve taşra teşkilatı olarak dağıtımına ve sınav açılmasına Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir."
Bu değişikliğin atıfta bulunduğu ilgili fıkra hükmü ise şu şekildedir:
"Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre;
...c) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,
yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler."
DEĞERLENDİRME
Yapılan düzenlemeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, sözleşmeli personel alırken en yüksek KPSS puanına göre 10 katı adayı belirledikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav yapacak
Böylece, KPSS puanı sonrasında sözlü sınav yapan kurumlar arasına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı da eklenmiştir. Üstelik sadece belirli unvanlar için değil, bu iki kuruma alınacak tüm sözleşmeli personel alımlarında, KPSS+sözlü sınav usulü kullanılacaktır.
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