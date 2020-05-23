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Kırşehir'de balkondan düşen kadın öldü

Kırşehir'de, apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
 23 Mayıs 2020 14:36
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Kırşehir'de balkondan düşen kadın öldü

Kırşehir'de, apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Merkez Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede ailesiyle yaşayan İlhan Özbek (62), balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özbek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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