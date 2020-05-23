MSB Haziran celp döneminin duyurusunu yayımladı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır" denildi.
|23 Mayıs 2020 13:11
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır" denildi.
Duyuruya ulaşmak için Tıklayınız.
Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır.https://t.co/0RpeMflSWa pic.twitter.com/cFXoMthIBGT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2020
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