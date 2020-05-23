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MSB Haziran celp döneminin duyurusunu yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır" denildi.
 23 Mayıs 2020 13:11
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MSB Haziran celp döneminin duyurusunu yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır" denildi.

Duyuruya ulaşmak için Tıklayınız.

Anadolu Ajansı
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