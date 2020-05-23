PAEM öğrencileri kampa alınacak
Covid-19 sebebiyle bir süredir PAEM eğitimlerine ara verilmişti. Polis Akademisi eğitimlerin devam edeceğine dair planlama yaptı
|23 Mayıs 2020 23:08
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Covid-19 sebebiyle bir süredir PAEM eğitimlerine ara verilmişti. Polis Akademisi eğitimlerin devam edeceğine dair planlama yaptı.
Buna göre;
Emniyet mensubu öğrencilerin akademik takvimine göre uygulamalı eğitim kampı 20- 30 Haziran 2020 tarihleri arası tek dönem halinde yapılacak.
Sivil kaynaklı öğrencilerin akademik takvimine göre de uygulamalı eğitim kampı 02 -12 Temmuz 2020 ve 14 -25 Temmuz 2020 tarihlerinde iki dönem halinde yapılacak.
Kamplar Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yapılacak.
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