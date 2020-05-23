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Özdil'in kaçak villasıyla ilgili encümen kararının detayları ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci- yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villanın yıkımı için alınan encümen kararının detayları ortaya çıktı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte 7 üyenin imza attığı kararda, Özdil'in villasında 81 metrekarelik bodrum katın, 70 metrekarelik terasın, 12.41 metrekarelik deponun, 12.83 metrekarelik jeneratör odasının, 17.84 metrekarelik müştemilatın, ruhsat kayıtlarına aykırı olarak yapıldığı ve kaçak olduğu yer aldı.
 23 Mayıs 2020 18:19
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Özdil'in kaçak villasıyla ilgili encümen kararının detayları ortaya çıktı

Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017 tarihinde, Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki bir villayı 4.6 milyon liraya satın aldı. Yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalan villaya, Bodrum Belediyesi'nce Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi.

İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142.5 metrekare iskanlı yapıya, depo, jeneratör odası ile bodrum kat ilave edildi.

Bodrum Belediyesi ekipleri, 6 Mayıs günü, yapılan inceleme sonucu villayı mühürledi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte 7 encümen üyesi, 8 Mayıs tarihinde, sonradan ilave edilen kısımların yıkılması için karar aldı. Encümen kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Tapunun 349 ada 4 parsel numarasına kayıtlı taşınmazın mülk sahibi Hülya Özdil hakkında, 12.41 metrekarelik depo, 12.83 metrekarelik jeneratör odası ve 17.84 metrekarelik müştemilat ile zemin terası üzerinde yapılması halinde pergola olarak nitelendirilmesi gereken ancak planlı alanlar imar yönetmeliğinde yer verilen pergola tanımına uymayan 70.79 metrekarelik üst örtü ile ilgili olarak, belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü müzekkeresinde mühürleme tarihi itibari ile onaylı uygulama imar planına göre, yapı yaklaşma sınırları içerisinde kaldığı, mevcut haliyle yapı ruhsatına bağlanmasının mümkün olmadığı belirtildiğinden, 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesinin son fıkrası gereğince ,yapılan bu imalatların yapı sahibi tarafından yıkılmasına, yıkılmadığı takdirde belediyemizce yıktırılarak masrafının yapı sahibi Hülya Özdil'den tahsil edilmesine."

Kararının devamında da "136.13 metrekarelik bina ve 81 metrekarelik bodrum katla ilgili olarak mühürleme tarihinden, '6 Mayıs 2020' itibaren İmar Kanunu'nun 32. Maddesi hükümleri doğrultusunda, yasal hale getirilmesi için verilen sürenin beklenilmesine, yasal hale getirilmediği takdirde 136.13 metrekarelik bina ve 81 metrekarelik bodrum kat içinde yapılan imalatların yapı sahibi tarafından yıkılmasına, yıkılmadığı takdirde belediyemizce yıktırılarak, masrafının yapı sahibi Hülya Özdil'den tahsil edilmesine karar verildi" denildi.

Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, dün verdiği kararında, yapı kayıt belgesi iptali işleminin hukuka uygun olduğunu bildirerek, yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetmişti.
DHA
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