1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamlar 70 çocuğa bayramlık dağıttı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde görevli 3 imamın öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin de desteğiyle 70 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.
 23 Mayıs 2020 19:40
Yazdır
İmamlar 70 çocuğa bayramlık dağıttı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde görevli 3 imamın öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin de desteğiyle 70 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.

İlçedeki Yaşar Çiçek Camisi imamı Ahmet Yılmaz, Ereğli Merkez Camisi imamı Fatih Mehmet Koca ve Ereğli Balaban Mahallesi Camisi imamı Resul Kara, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet vererek sevindirdi.

Çocukların yüzlerini güldürmek için başlatılan kampanyaya, hayırseverler de destek verdi.

İmam Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Mart'tan itibaren 7/24 vatandaşların hizmetinde yer aldıklarını belirterek "Bu süreç içinde yetim, garip, gureba 70 cennet kokusu yavrumuzu hayırsever iş adamlarının tasarrufunda bayram öncesinde giydirdik." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşların ihtiyaçlarını da karşıladıklarını anlatan Yılmaz, "Bir bakkalın veresiye defterindeki yazılı 8 bin lira borcu ödedik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın maaşlarını çektik, ilaçlarını aldık. Ekmek ve pidelerini götürdük. Tüm gönüllü çalışmalarımızda olduğu gibi bu projenin de tüm aşamasında bizi yalnız bırakmayan gönüllülerimize ve hayırseverlerimize ayrıca sonsuz şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyetten Bekçilerin aşırı güç kullandığı iddiasına açıklama
23 Mayıs 2020 18:20		 Maske takmayanlar korona fobiyi artırıyor
22 Mayıs 2020 20:03
Sağlık çalışanları azalan vaka sayısını dans ederek kutladı
22 Mayıs 2020 02:30		 İmam, ibatede kapatılan camisini baştan aşağı yeniledi
21 Mayıs 2020 19:13
Ali Erbaş'tan camilerde müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama
21 Mayıs 2020 15:09		 Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular
20 Mayıs 2020 00:04
Kovid-19'u yenen veteriner immün bağışçısı olmak istiyor
19 Mayıs 2020 23:26		 Polis memuru geçirdiği rahatsızlık sonucu evinde hayatını kaybetti
19 Mayıs 2020 16:28
'Türkiye'nin ilk korona raporu haberleri doğru değil'
19 Mayıs 2020 12:21		 Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
19 Mayıs 2020 00:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:40 - Diyanet, 'Kılınabilir' demişti. Evde bayram namazı nasıl kılınır?20:00 - Bayramda aşırı tüketim sağlıktan ediyor19:43 - Yeni vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı19:40 - İmamlar 70 çocuğa bayramlık dağıttı19:34 - Türkiye'den kara hududumuzu ihlal eden Yunanistan'a uyarı!19:23 - Ankara Valisi: Bayram için tüm tedbirler alındı19:22 - Kısıtlama gününde taksiye çıkan şoförden ilginç açıklama19:18 - Bakan Koca'dan Çam ve Sakura Hastanesindeki 'ilk bebek' paylaşımı19:09 - Kılıçdaroğlu: Çok sayıda yürüyüşe katıldım, sloganlar attık19:06 - Ankara'da camilerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı
19:01 - Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda karantinada kimse kalmadı18:57 - İstanbul'da bayramda hafif yağış bekleniyor18:54 - Salebin kilogramı 350 liradan satılıyor!18:48 - 40 metrelik fırın ünitesi Samsun'a tırla 5 günde getirildi18:42 - Tatlılarda büyük oyun: Merdiven altı üretimlere dikkat!18:38 - Trump da kullandığını açıklamıştı! Türkiye harekete geçti18:27 - TIR'ın taşıdığı otomobillerde sıvı metamfetamin ele geçti18:23 - Böcek fotoğraf çekecek diye koruma sırılsıklam oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor
Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu
Virüs gücünü kaybetti: Dişimizi sıkarsak 15 Haziran'a kadar tamamen biter
Polisin savunması, kamera görüntüleriyle örtüşmedi
Soylu'dan ek kontenjan ve yeni polis alımına dair açıklama
Polis ile öğretmen arasında 'maske' tartışması
23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı
Yeni vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı
Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi umutlandırdı... Bayramdan sonra vaka kalmayabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 3
banu özdemir'in tutuklanması 1
hayali survivor 1
mardin'de elektrik borcunun 1,3 milyar olması 2
bunların hayalinde ezan dışında başka ses duymak vardır 1
tv kanallarındaki eski dizi modası 2
maydanoz 2,5 tl 4
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 5
how to get away with murder 1
puanlama 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam