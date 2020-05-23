İmamlar 70 çocuğa bayramlık dağıttı
|23 Mayıs 2020 19:40
|Yazdır
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde görevli 3 imamın öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin de desteğiyle 70 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.
İlçedeki Yaşar Çiçek Camisi imamı Ahmet Yılmaz, Ereğli Merkez Camisi imamı Fatih Mehmet Koca ve Ereğli Balaban Mahallesi Camisi imamı Resul Kara, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet vererek sevindirdi.
Çocukların yüzlerini güldürmek için başlatılan kampanyaya, hayırseverler de destek verdi.
İmam Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Mart'tan itibaren 7/24 vatandaşların hizmetinde yer aldıklarını belirterek "Bu süreç içinde yetim, garip, gureba 70 cennet kokusu yavrumuzu hayırsever iş adamlarının tasarrufunda bayram öncesinde giydirdik." dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşların ihtiyaçlarını da karşıladıklarını anlatan Yılmaz, "Bir bakkalın veresiye defterindeki yazılı 8 bin lira borcu ödedik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın maaşlarını çektik, ilaçlarını aldık. Ekmek ve pidelerini götürdük. Tüm gönüllü çalışmalarımızda olduğu gibi bu projenin de tüm aşamasında bizi yalnız bırakmayan gönüllülerimize ve hayırseverlerimize ayrıca sonsuz şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emniyetten Bekçilerin aşırı güç kullandığı iddiasına açıklama
23 Mayıs 2020 18:20
|Maske takmayanlar korona fobiyi artırıyor
22 Mayıs 2020 20:03
|Sağlık çalışanları azalan vaka sayısını dans ederek kutladı
22 Mayıs 2020 02:30
|İmam, ibatede kapatılan camisini baştan aşağı yeniledi
21 Mayıs 2020 19:13
|Ali Erbaş'tan camilerde müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama
21 Mayıs 2020 15:09
|Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular
20 Mayıs 2020 00:04
|Kovid-19'u yenen veteriner immün bağışçısı olmak istiyor
19 Mayıs 2020 23:26
|Polis memuru geçirdiği rahatsızlık sonucu evinde hayatını kaybetti
19 Mayıs 2020 16:28
|'Türkiye'nin ilk korona raporu haberleri doğru değil'
19 Mayıs 2020 12:21
|Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
19 Mayıs 2020 00:21