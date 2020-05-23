'Kovid-19 endişesiyle acile gitmekten çekinmeyin' uyarısı

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının başta sağlık sistemi olmak üzere yaşamda çok önemli değişikliklere sebep olduğunu anlattı.

Avrupa'daki birçok ülkede yaşanan trajik kilitlenmelerin Türkiye'de tedbirlerin daha önce alınmasını sağladığını vurgulayan Cander, "Tüm hastaneler pandemi hastanesi şeklinde hizmet vermeye başladı. Acil olmayan birçok sağlık hizmeti ertelendi. Acil müdahaleler dışında hastaneler tamamen Kovid-19 vakalarına odaklandı. Salgın dönemi böyle atlatılabilirdi." dedi.

"Kırmızı alanlarda ciddi şekilde hasta azaldı"

Acil servislerin ise yıllardır sağlık sisteminin yükünü çeken aşırı yoğun birimler olduğuna işaret eden Cander, özellikle bu dönemde gerçek acil olmayan vakaların acilleri meşgul etmemesinin önerildiğini hatırlattı.

Acil servis başvurularının 2-3 aylık dönemde yüzde 70-80 oranında azaldığını kaydeden Cander, "Ancak bu azalmanın ayakta başvuruların yapıldığı yeşil alanlarda olması gerekirken kırmızı alanlarda da ciddi bir şekilde hasta azaldı. Bu beklenen bir şey değil. Çünkü salgınlarda kalp krizleri beyin kanamaları mide kanamaları diyabet komaları azalmaz." diye konuştu.

Salgın döneminde gerçek acil vakaların hastaneye erken başvurmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Cander, ABD'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19 salgını yüzünden hastaneye başvurmayan acil vakalarda çok önemli kayıp oranları olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

"Tereddüt edilen durumlarda mutlaka 112 aranmalı"

Cander, Kovid-19 nedeniyle çekinerek acil servise gelmeyen veya geç gelen hastalarda çok daha ciddi sonuçlar yaşanabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kovid-19 dolayısıyla hastaneye gitmede tereddüt edilen durumda mutlaka 112 aranarak onların yardımıyla karar verilmeli. Maalesef geçen Antalya'da böyle bir olay yaşandı ve çok genç bir vatandaşımızı kaybettik. Göğüs, üst bölge karın, kol ve omuz ağrısı gibi kalp krizi belirtileri olan hastalar yaşlarına bakmadan mutlaka 112 aracılığıyla acil servise başvurmalı. Acil servisler onlar için ayrı izole bölgeler içeriyor. Unutulmamalıdır ki böyle ciddi hastalıklardan ölüm oranları Kovid-19'dan daha yüksek."