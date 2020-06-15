Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımı açıklaması
|15 Haziran 2020 15:55
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Memurlar.net'te, 14 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan haberde, Cumhurbaşkanlığının vizelediği yeni sayılara dayanılarak, 2.350 adet sözleşmeli pozisyonun dağılımına yer verilmişti.
Sağlık Bakanlığı, memurlar.net'teki haber sonrasında, bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:
3 bin 250 Personel Alımı Yapıyoruz
İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.
Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak.
Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek.
Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerini takip ediniz.
Ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alıyoruz.
İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz.
Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun.
Dr.Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı3 bin personel alımı hangi unvanlardan olacak?
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