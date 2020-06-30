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'O suyla araba bile yıkanmaz'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Uzmanlar, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine kirliliğin neden olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Meriç Albay "Şehrin ortasında bir atık su alanı bulunduramazsınız" diye konuştu
 30 Haziran 2020 07:45
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'O suyla araba bile yıkanmaz'

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde önceki gün ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu. Çeşitli balık türlerinin ölümüne neden olan olay için bir yandan temizleme çalışması bir yandan da inceleme başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler dün sabah tekneyle göle açılarak farklı bölgelerden numune aldı. Numunelerin incelenmesinin ardından balık ölümlerinin nedeni hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

'Atık sular kirletti'

Toplu balık ölümleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri de Küçükçekmece Gölü'nden numune alarak inceleme başlattı. Belediye analizlerin ardından balık ölümlerinin kaynağına ilişkin rapor hazırlayıp, sonuçları kamuoyuyla paylaşacak. Göldeki balık ölümlerinin diğer yıllarda da görüldüğünü bildiren İSKİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Küçükçekmece Gölü hiçbir zaman su kaynağı olarak kullanılmamıştır. Göle yıllar boyunca akan atık su sebebiyle su kirlenmiştir. Ayrıca Sazlıdere üzerine DSİ tarafından baraj yapılmasıyla, göle tatlı su girişi de azalmıştır. Bu sebeplerle, Küçükçekmece Gölü'nde zaman zaman mevsimsel olarak oksijen azalmasına bağlı balık ölümleri gerçekleşmektedir."

'Çamuru at dereyi akıt göl kurtulsun'

Uzmanlar, Küçükçekmece Gölü'nde balıkların kirlilikten öldüğünü söylüyor ve "Ölümler organik atıkların parçalanmasıyla ortaya çıkan oksijen eksikliğinden kaynaklanıyor" diyorlar.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Meriç Albay şunları söylüyor: "Küçükçekmece Gölü'nde dip çamuru nedeniyle sudaki oksijen tükeniyor. O çamur yok edilir ve gölü besleyen dereler akarsa göl kurtulur. Suyun kalitesi şu an 4. sınıf. Yıllardır atık su deposu olarak kullanılmış. Birçok boru uzatılarak kirletilmiş. 1930-40 arasında o havzada bin kişi varmış. Şu anda 1,5 milyon insan yaşıyor. 1,5 milyon insanın baskısı var. Şehrin ortasında bir atık su alanı, bir bomba bulunduramazsınız. Bu suyla arabanızı yıkayamazsınız, bahçenizde kullanamazsınız, balıkçılık yapamazsınız. Bu gölde balıkların yaşaması için oksijen seviyesinin 5 miligramın altında olmaması gerekiyor. Ancak şu anda 1 miligramın altında."
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