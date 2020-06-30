Salda Gölü, atlı jandarmaya emanet
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde güvenlik, atlı jandarma timleri tarafından sağlanacak.
|30 Haziran 2020 09:10
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Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde güvenlik, atlı jandarma timleri tarafından sağlanacak.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan iki binici astsubay ile asayiş eğitimi verilen 'Feray', 'Şimşek' ve 'Dolunay' adlı üç at, yaz boyunca Salda Gölü ve çevresinde görev yapacak. Atlı jandarma timi görev süreleri boyunca araçla girilmesi mümkün olmayan alanlar başta olmak üzere, piknik alanları ve parklarda emniyet ve asayişi sağlarken, doğa ve yaban hayatının korunması ve çevre koruma ile ilgili görevleri de ifa edecek.
Atlı jandarma timi eylül ayı sonunda görevini tamamlayarak Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'na dönecek.
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