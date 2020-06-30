Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla üniversite kuruldu.
|30 Haziran 2020 09:11
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Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla üniversite kuruldu.
Ancak kurulan Mimarlık ve Tasarım Üniversitesinin sehven yanlış yazıldığı anlaşılıyor.
Yeni bir Üniversite kurulabilmesi için sunulacak Kanun teklifinin TBMM'den geçip, Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.
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