1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Telefonla konuşabilmek için çatılara çıkıyorlar

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Değirmitaş Mahallesi ile Dövecik mezrasında GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle vatandaşlar sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.
 30 Haziran 2020 09:35
Yazdır
Telefonla konuşabilmek için çatılara çıkıyorlar

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Değirmitaş Mahallesi ile Dövecik mezrasında GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle vatandaşlar sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Gevaş ilçesine bağlı 500 nüfuslu Değirmitaş Mahallesi ile Dövecik mezrası sakinleri, yıllardır GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. İl dışındaki akrabaları ile telefonla konuşmak için ya ilçe merkezine ya da yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Özellikle kış aylarında tepeye çıkmanın zor ve zahmetli olduğunu belirten vatandaşlar, artık evlerinde oturarak telefonla konuşmak ve internete girmek istediklerini dile getirdiler.

Mahallede yaşanan sıkıntıyla ilgili açıklamada bulunan Değirmitaş Mahallesi Muhtar Yardımcısı Şefik Eroğlu, 5 yıldır dilekçe verdiklerini ancak hiçbir netice alamadıklarını ifade ederek, "Vatandaşlar telefonla konuşmak için veya internet için dağlara çıkıyor. Öğrencilerimiz derslerini çalışamıyor. 500'ün üzerinde nüfusumuz var ve herkesin telefon var. Mağdur durumdayız. Dövecik mezramızda da sıkıntı aynı. Şu anda bir öğretmen veya imam oraya gittiği zaman 2 gün durup gidiyor. Çünkü telefon çekmediği için, internet olmadığı için kimse kalmıyor. Acil durum olduğu zamanlarda dağlara çıkıyoruz. Dağlara çıkmasak il dışındaki çocuklarımızla, akrabamızla görüşemiyoruz. Herkes mağdur durumda. Bu anlamda yetkililerden büyüklerimizden yardımcı olmalarını ve bu sıkıntımıza el atmalarını istiyoruz" dedi.

5 çocuğunun il dışında olduğunu anlatan Gurbet Atik isimli vatandaş ise "İki oğlum bir kızım İstanbul'da yaşıyor. Bir oğlum Aydın'da, bir oğlum Diyarbakır'da üniversite okuyor. Kaç aydır oğullarımla, kızımla konuşamıyorum. Burada telefon çekmiyor. Onlarla konuşmak için ya caddeye inmek zorunda kalıyoruz ya da Gevaş'a gidiyoruz. Telefon çekse onlarla her hafta konuşurum ama telefon çekmediği için aylarca konuşamıyorum. Yetkililerden şebeke istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunus Atik isimli öğrenci ise internet olmadığı için sınava giremediğini ve bütün derslerden kaldığını vurgulayarak, "Salgından dolayı bu sene tüm dersler online oldu. Ben hiçbir dersime ve sınavıma giremedim. Bütün derslerimden kaldığım. Hocalarımla görüşüyorum onlar bu konuda bir şey yapamadıklarını söylüyorlar. İnternete girmem için merkeze inmem gerekiyor. Bu da çok zor. Burada benim gibi bir çok öğrenci var. Çevre köylerde de bu sıkıntı var. Yetkililer köylerin görüldüğü ortak bir alan bıraksalar birçok köy ve mezra bu sıkıntıdan kurtulacak. Şu anda damlara çıkıp şebeke arıyoruz. Düşme riskimiz var. Yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da standartlara uymayan 'kasis' tehlikesi
30 Haziran 2020 10:43		 Salda Gölü, atlı jandarmaya emanet
30 Haziran 2020 09:10
12 milyon harcandı, çürümeye terk edildi
29 Haziran 2020 20:37		 Bu ilçede ilk kez koronavirüs vakası görüldü
29 Haziran 2020 20:34
Bu ildeki vakaların artış nedeni döner partisi
29 Haziran 2020 17:57		 Kilis'te virüsten tedavi gören hasta sayısı 37'ye yükseldi
29 Haziran 2020 17:48
İBB'den Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleriyle ilgili açıklama
29 Haziran 2020 17:36		 'Sınava giderken maske takmadığı için ceza yazıldı' iddialarına açıklama
29 Haziran 2020 17:06
Virüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı taburcu edildi
29 Haziran 2020 16:10		 Olaylı yıkımda jandarma ile zabıta karşı karşıya geldi
29 Haziran 2020 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - MEB uzaktan eğitimin kazanımlarını ölçecek10:43 - İstanbul'da standartlara uymayan 'kasis' tehlikesi10:42 - Koronavirüsü 38 günde yendi, gençleri uyardı10:39 - Türk Eğitim-Sen'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ziyaret10:31 - Adliyede hareketli anlar! Başsavcı da olay yerine geldi...10:31 - KPSS başvuru kılavuzu yayınlanmadı!
10:26 - Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı10:24 - Çoklu Baro teklifi Meclis'e sunuldu10:20 - Her 10 kişiden dördü tatile çıkmakta kararsız10:18 - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başladı10:12 - Dr. Tıraş'ın annesi: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk10:09 - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yüz yüze yapılacak
10:06 - Prof. Dr. Ersöz: 36 personelimiz Covid-19'u atlattı10:04 - 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor10:02 - Borsa, güne yükselişle başladı10:01 - Müşavir kadrolarının kaldırılmasını kim önermişti?09:55 - Türkiye'de kendilerini çok daha güvende hissediyorlar09:53 - Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıkları azalttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
Bakan Berat Albayrak 4. kez baba olduğunu duyurdu
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
15 fakülte ve enstitü kuruldu
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
'Çay bayat' deyip öğretmene kurşun yağdırdı
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
Tüm Sınavlar için anlayarak hızlı okuma teknikleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısa çalışma ödeneği 2
Dokunmayın şabanıma 1
sucuklu yumurta 5
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 2
din savunucularının insanları dinden soğutması 2
dark 1
maske takmak 1
çin'de yeni grip virüsü ortaya çıkması 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
sürekli ateşinin ölçülmesi 2
SON İLANLAR
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Tuırizm 11 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam