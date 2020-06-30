1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde protokol üyelerine trafikte geçiş üstünlüğü yok

Samsun Valiliği tarafından yayınlanan genelge kapsamında alınan kararlara göre, protokol üyelerine trafikte geçiş üstünlüğü sağlanmayacak ve geçiş sırasında kavşaklarda trafik durdurulmayacak, trafik düzeni için uygulanan kurallar herkes için geçerli olacak.
 30 Haziran 2020 09:37
Yazdır
Bu ilde protokol üyelerine trafikte geçiş üstünlüğü yok

Samsun Valiliği tarafından kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması, vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışın kamu kurum ve kuruluşlarında hakim olması ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi amacıyla önemli bir genelge yayınlandı.

Protokol üyelerine trafikte geçiş üstünlüğü sağlanmayacak

Yayınlanan genelge kapsamında alınan kararlara göre, protokol üyelerine trafikte geçiş üstünlüğü sağlanmayacak ve geçiş sırasında kavşaklarda trafik durdurulmayacak, trafik düzeni için uygulanan kurallar herkes için geçerli olacak.

01 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar" ile "Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri ile Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara" titizlikle uyulacak ve belirtilen araçların dışında hiçbir şekilde ışıklı uyarı (çakar lamba) kullanımına izin verilmeyecek.

Kurumların yürütmüş olduğu hizmet, yatırım ve projelerin kurum amirleri tarafından titizlikle takibi yapılacak, hizmetler, yatırım ve projelerle ilgili kaydedilen ilerlemeler ve halk nezdinde karşılığı bulunan gelişmeler Valiliğin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 15 günde bir (her ayın 15 ile 30. günleri) bilgi notu şeklinde bildirilecek.

Etkinliklere gecikmeksizin belirlenen saatte katılım sağlanmasına hassasiyet gösterilecek

Arka koltukta emniyet kemeri kullanımının kaza anında ölüm ve yaralanmaların üçte ikisini önlediği gerçeği de göz önünde bulundurularak, tüm kamu araçlarında emniyet kemeri takılması usul haline getirilecek. Valilik veya kurumlar tarafından düzenlenecek toplantı, konferans, tören ve benzeri etkinliklere gecikmeksizin belirlenen saatte katılım sağlanmasına hassasiyet gösterilecek. Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması için kurum amirleri tarafından gerekli tedbirler alınacak.

Düzenlenecek toplantı ve etkinliklerde korona virüsüyle mücadelede kontrollü sosyal hayatın getirmiş olduğu temizlik, maske ve mesafe kurallarına kurum amirleri başta olmak üzere tüm personel tarafından riayet edilerek halk nezdinde örnek olunacak. Korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Cumhurbaşkanının talimatları, Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile bakanlıkların genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulunda alınan kararlar, kurumlarca hassasiyetle takip edilerek uygulanacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB uzaktan eğitimin kazanımlarını ölçecek
30 Haziran 2020 10:44		 3 yeni tıp fakültesi kurulacak
30 Haziran 2020 09:44
Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi
30 Haziran 2020 09:33		 Anne kızlık soyadı tarihe karışıyor
30 Haziran 2020 08:42
'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonudur bu'
30 Haziran 2020 08:34		 Belediyeler 82 milyon maske dağıttı
30 Haziran 2020 06:41
FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı
30 Haziran 2020 06:10		 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
29 Haziran 2020 23:45
Antalya'da Kovid-19 nedeniyle bazı etkinlikler yasaklandı
29 Haziran 2020 21:41		 Sağlıkta görevde yükselme sınav tarihi belli oldu
29 Haziran 2020 20:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - MEB uzaktan eğitimin kazanımlarını ölçecek10:43 - İstanbul'da standartlara uymayan 'kasis' tehlikesi10:42 - Koronavirüsü 38 günde yendi, gençleri uyardı10:39 - Türk Eğitim-Sen'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ziyaret10:31 - Adliyede hareketli anlar! Başsavcı da olay yerine geldi...10:31 - KPSS başvuru kılavuzu yayınlanmadı!
10:26 - Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı10:24 - Çoklu Baro teklifi Meclis'e sunuldu10:20 - Her 10 kişiden dördü tatile çıkmakta kararsız10:18 - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başladı10:12 - Dr. Tıraş'ın annesi: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk10:09 - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yüz yüze yapılacak
10:06 - Prof. Dr. Ersöz: 36 personelimiz Covid-19'u atlattı10:04 - 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor10:02 - Borsa, güne yükselişle başladı10:01 - Müşavir kadrolarının kaldırılmasını kim önermişti?09:55 - Türkiye'de kendilerini çok daha güvende hissediyorlar09:53 - Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıkları azalttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
Bakan Berat Albayrak 4. kez baba olduğunu duyurdu
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
15 fakülte ve enstitü kuruldu
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
'Çay bayat' deyip öğretmene kurşun yağdırdı
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsü tespit edildi
Tüm Sınavlar için anlayarak hızlı okuma teknikleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaçak düğünler 4
mehmet ekici 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 2
burak özçivit 1
işleyen demir ışıldar 2
mert hakan yandaş 1
nefes alamamak 3
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
28.06.2020 muğla depremi 1
sucuklu yumurta 5
SON İLANLAR
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Tuırizm 11 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam