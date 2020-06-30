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FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
 30 Haziran 2020 12:47
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FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar K.B, M.A. ve H.G. ile avukatları katıldı.

Sanık K.B, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürdü.

Örgütsel bir konumu olmadığını savunan K.B, "FETÖ'ye himmet adı altında para yardımında bulunmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak K.B'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, K.B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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