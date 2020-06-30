TBMM AK Parti yönetiminde değişiklik
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Yönetimi'nde değişiklik yapıldı.
|30 Haziran 2020 12:59
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