1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Öğretmenler Odası' kuşağı bugün TRT EBA TV'lerde başlayacak

Okulların en önemli mekanları olan"öğretmenler odası", TRT EBA TV kanalları sayesinde ekrana taşınacak. "Öğretmenler odası", farklı konularda, alanlarında uzman konukları ağırlayarak öğretmenlerle buluşturacak
 30 Haziran 2020 17:10
Yazdır

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler için hazırladığı "Öğretmenler Odası" kuşağı, saat 21.00'de TRT EBA TV ilkokul ve ortaokul kanallarında yayımlanmaya başlanacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, okulların en önemli mekanları olan "öğretmenler odası" TRT EBA TV kanalları sayesinde ekrana taşınacak.

"Öğretmenler odası", farklı konularda alanlarında uzman konukları ağırlayarak öğretmenlerle buluşturacak.

Eğitim, kültür, sanat, edebiyat, psikoloji, bilim, teknoloji ve daha pek çok farklı disiplinlerde ve uzmanlıklarda temalara yer verilecek programda, eğitimde örnek uygulamalar da yayımlanacak.

- Kitap önerileri sunulacak

Programda konukların öğrencilik yılları ve öğretmenler odasına dair anıları, unutamadıkları öğretmenleri ve sınıf arkadaşları konuşulacak.

Konukların paylaşmak istedikleri öğrencilik yıllarına ait fotoğrafları ekrana taşınacak.

Programda, başarı öykülerinin ekran başında izleyen öğrencilere, konuğun iz bırakan öğretmeninin de öğretmenlere ilham olması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Müdür yardımcıları 2019 EKYS puanını müdürlük için kullanabilir
30 Haziran 2020 14:21		 MEB'den LGS ve YKS'ye girenlere 'danışmanlık' desteği
30 Haziran 2020 13:55
MEB'den birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullara çalışma kitabı
30 Haziran 2020 12:54		 MEB, 39 unvan için yer değiştirme duyurusu yayımladı
29 Haziran 2020 17:35
Bakan Selçuk, yaz okulu programında öğrencilere seslendi
29 Haziran 2020 11:42		 MEB, şube müdürleri yer değiştirme sonucunu açıkladı
26 Haziran 2020 19:23
MEB, sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme duyurusu yayımladı
26 Haziran 2020 17:59		 'Elif ile Alp' yeni etkinliklerle yaz tatilinde de çocuklarla beraber olacak
26 Haziran 2020 15:46
MEB, sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları açıkladı
24 Haziran 2020 16:08		 'Bir başarı hikayesine milletçe imza atmak istiyoruz'
24 Haziran 2020 12:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:19 - YKS'de bina sorumlusu olan okul müdürünün testi pozitif çıktı18:15 - Halk Bankası avukatları ABD'deki davada reddihakim başvurusu yapacak18:08 - 1 Temmuz'da açılacak internet kafelerde tedbirler nasıl olacak?18:05 - Cenazeye ve nişana katılan 75 kişide virüs tespit edildi17:55 - Vali, vaka sayısı 500'e ulaştı demişti, çağrısı yanıt buldu17:47 - Hazine temmuz-eylül döneminde dış borç almayacak
17:44 - Çeyrek altın 635 TL oldu17:40 - Evinin bodrumunda bulmuştu, ne olduğu ortaya çıktı17:27 - 2020 KPSS başvuruları başladı, en güncel sorular için17:26 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:20 - Ak Parti Grup Başkanvekili virüse yakalandı17:19 - Baro düzenlemesinin görüşüleceği tarih belli oldu
17:10 - 'Öğretmenler Odası' kuşağı bugün TRT EBA TV'lerde başlayacak17:05 - Asker uğurlama konvoyunda ölümden döndü16:59 - AB, 14 ülkeye sınır kapılarını açıyor... ABD ve Türkiye yok16:56 - TBMM Başkanlığı adaylığı için son gün 6 Temmuz16:48 - Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yakan kadının mağduriyeti giderildi
16:44 - Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray sistemi üretilmeye başlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 1
Netkent 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
dudağın kenarında çıkan sivilce 1
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 1
sucuklu yumurta 3
29.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
04.07.2020 fenerbahçe vs göztepe maçı 1
kelepire almak 1
luigi datome 1
SON İLANLAR
Kütahya Yenikent Belediyesi Muhasebeci Alacak
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam