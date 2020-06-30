1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başsavcılıktan Albayrak ailesine hakarete soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
 30 Haziran 2020 22:50
Yazdır
Başsavcılıktan Albayrak ailesine hakarete soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 01.02 sıralarında twitter adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden, eşinin doğum yapması üzerine "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili Eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu tweetin altına bir takım kişiler tarafından Bakan Albayrak'ın şahsı ve ailesi hakkında hakarete varan yorumlar yapıldığının açık kaynak araştırmasından anlaşıldığı bildirilerek, "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taciz iddiasıyla yargılanan öğretmenin davasına devam edildi
30 Haziran 2020 22:38		 'Bataklık' operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu
30 Haziran 2020 18:59
Ölümle biten yasak kürtajın iddianamesinden detaylar
29 Haziran 2020 19:38		 Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi
28 Haziran 2020 15:40
Ambulans hilesiyle lüks oto kaçakçılığı
28 Haziran 2020 08:50		 CHP'li Belediye Başkanına örgüt propagandası yapmaktan fezleke
28 Haziran 2020 07:41
Provokatif pankart astan CHP'li gençler serbest bırakıldı
27 Haziran 2020 22:12		 Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
27 Haziran 2020 16:27
Savcıların adını kullanarak dolandırdılar, yakalanmaları için soruşturma başlatıldı
25 Haziran 2020 18:56		 Başsavcılıktan, Esenyurt'taki sele soruşturma
25 Haziran 2020 17:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:51 - Meclis'te 'barolara ilişkin kanun teklifi' tartışması22:50 - Başsavcılıktan Albayrak ailesine hakarete soruşturma22:40 - Sınav için kırsal mahalleden gelen öğrencisine kucak açtı22:38 - Taciz iddiasıyla yargılanan öğretmenin davasına devam edildi22:29 - Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 70 bin liraya satın aldı22:27 - Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının faturası ağır oldu!
22:23 - Fiyatını pahalı bulunca üretime başladı, 13 ülkeye satıyor22:20 - Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt22:15 - Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepkiler21:52 - Fatih Terim'den sosyal medya hesabından imalı paylaşım21:50 - Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı21:31 - 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
21:27 - Şehir Üniversitesi öğrencilerinin kazanılmış hakları korunacak21:23 - Çamiçi Yaylası'nda doğayla baş başa tatil imkanı21:21 - Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 laboratuvarı açıldı21:19 - Üniversite öğrencisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası21:16 - Düğün salonları normalleşme dönemi düğünleri için hazır
21:16 - Fuat Sezgin'in el konulan kitapları için uzlaşmaya gidildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı bin 300'ün altına indi
Ak Parti Grup Başkanvekili virüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürekli ateşinin ölçülmesi 1
bayram ikramiyesi artsın talebi 1
dudağın kenarında çıkan sivilce 1
28.06.2020 muğla depremi 1
30.06.2020 çoklu baro teklifinin tbmm'ye sunulması 2
tavır almaya davet ediyorum 1
tırnağı derin kesmek 1
04.07.2020 fenerbahçe vs göztepe maçı 1
29.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 1
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ilanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı ilanı
Harran Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kütahya Yenikent Belediyesi Muhasebeci Alacak
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam