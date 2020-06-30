Başsavcılıktan Albayrak ailesine hakarete soruşturma
|30 Haziran 2020 22:50
|Yazdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 01.02 sıralarında twitter adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden, eşinin doğum yapması üzerine "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili Eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, bu tweetin altına bir takım kişiler tarafından Bakan Albayrak'ın şahsı ve ailesi hakkında hakarete varan yorumlar yapıldığının açık kaynak araştırmasından anlaşıldığı bildirilerek, "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Taciz iddiasıyla yargılanan öğretmenin davasına devam edildi
30 Haziran 2020 22:38
|'Bataklık' operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu
30 Haziran 2020 18:59
|Ölümle biten yasak kürtajın iddianamesinden detaylar
29 Haziran 2020 19:38
|Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi
28 Haziran 2020 15:40
|Ambulans hilesiyle lüks oto kaçakçılığı
28 Haziran 2020 08:50
|CHP'li Belediye Başkanına örgüt propagandası yapmaktan fezleke
28 Haziran 2020 07:41
|Provokatif pankart astan CHP'li gençler serbest bırakıldı
27 Haziran 2020 22:12
|Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
27 Haziran 2020 16:27
|Savcıların adını kullanarak dolandırdılar, yakalanmaları için soruşturma başlatıldı
25 Haziran 2020 18:56
|Başsavcılıktan, Esenyurt'taki sele soruşturma
25 Haziran 2020 17:38