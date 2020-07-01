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Sarma sigara artık yasak

Ticari amaçla sigara kağıdına tütün sararak satmak, bugünden itibaren yasak. Aykırı davrananlar, altı seneye kadar hapis cezası ile yargılanacak
 01 Temmuz 2020 07:15
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Sarma sigara artık yasak

Türkiye'de tiryaki vatandaşların yaygın olarak kullandığı sarma sigaralarla ilgili yeni dönem başladı. Sigara kağıtlarına tütün doldurarak veya içi tütün doldurulmuş makaronların poşetlenerek satılması, 26 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yasaklanmıştı. Söz konusu yasak bugün yürürlüğe girdi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde hayata geçirilen bu yasağa uymayanlar; üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Türkiye'de açık tütün ürünlerinin, 25 bin sokak arası tütüncü dükkanından ve internet üzerinden, toplamda yaklaşık 300 binden fazla noktadan satıldığı tahmin ediliyor.

VERGİ KAYBI BÜYÜK

Yapılan son düzenlemelere göre devlet, 15 liralık bir paket sigaradan 12,8 lira vergi alıyor. İllegal açık tütün ürünleri satışından devletin kasasına bir kuruş gelir girmez iken oldukça yaygın hale gelen açık tütün ürünlerinden kaynaklanan senelik vergi kaybının, 15 milyar liraya yaklaştığı hesaplanıyor. Benzer bir uygulama 2014 yılında yurt dışından kanun dışı yollarla ülkeye sokulan kaçak sigaralar için de getirilmiş ve yüzde 20'nin üzerine çıkan kaçak sigara oranı, kısa sürede yüzde 4'e kadar gerilemişti. Bu arada 2019 senesinde sigaradan yaklaşık 50 milyar TL ÖTV elde edildi.

RESMEN ZEHİR SAÇIYOR

İçine ne koyulduğu, nasıl üretildiği belli olmayan, devlet tarafından da kontrol edilemeyen kaçak sarma tütün zehir saçıyor. Laboratuvar ortamında yapılan analizlere göre illegal üretilen bu tütün ürünlerinde; kabul edilen kadmiyum seviyesinin beş kat, kurşun seviyesinin ise altı kat fazla olduğu tespit edildi. Ayrıca içinde yüksek miktarda talaş ve benzeri ürünlerin bulunduğu da belirlendi.
Türkiye
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