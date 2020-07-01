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Korona tedavisinde kullanılan ilacın tüm stoğunu ABD aldı

Corona virüs tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilacın neredeyse dünyadaki tüm stoğunun ABD yönetimi tarafından satın alındığı bildirildi
 01 Temmuz 2020 09:34
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Korona tedavisinde kullanılan ilacın tüm stoğunu ABD aldı

İddia, İngiliz The Guardian gazetesinde yer aldı. Gazetenin haberine göre, Trump yönetimi yaklaşık 500 bin doz "Remdesivir" satın aldı.

Bu ilacı üreten firmanın Temmuz ayı kapasitesinin tamamına, Ağustos ve Eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına denk geliyor.

3 ay boyunca ulaşamayacaklar

Gazete bu durumun ilaca ihtiyaç duyan diğer dünya ülkelerinin üç ay boyunca ilaca ulaşamayacağı anlamını taşıdığını öne sürdü.

Virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğratıyor

Ebola için geliştirilen antiviral ilaç, virüsün hücre içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğratıyor.
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