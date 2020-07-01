Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
|01 Temmuz 2020 10:51
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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen Suriye uyruklu G.H. takibe alındı. Şüpheli idaresindeki otomobil, Küplüce köyü yakınlarında durduruldu.
Araçta Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1'i çocuk 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Öte yandan, Tırıklı Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu H.H'nin adresinde arama yapan ekipler, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmeni daha yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
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