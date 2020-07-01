1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
 01 Temmuz 2020 10:51
Yazdır
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen Suriye uyruklu G.H. takibe alındı. Şüpheli idaresindeki otomobil, Küplüce köyü yakınlarında durduruldu.

Araçta Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1'i çocuk 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Tırıklı Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu H.H'nin adresinde arama yapan ekipler, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de terör örgütüne ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
01 Temmuz 2020 10:27		 İkranur, derede boğularak hayatını kaybetmiş
01 Temmuz 2020 10:15
İstanbul'da böcek ilacından 10 kişi zehirlendi
01 Temmuz 2020 08:57		 Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara karıştı
30 Haziran 2020 19:53
Hatay'da Grekçe yazılı kitap ve heykeller ele geçirildi
30 Haziran 2020 19:40		 Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan kişi gözaltında
30 Haziran 2020 19:33
İki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti
30 Haziran 2020 18:45		 Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı
30 Haziran 2020 18:35
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki
30 Haziran 2020 18:24		 Halk Bankası avukatları ABD'deki davada reddihakim başvurusu yapacak
30 Haziran 2020 18:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - Bakan Varank: Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık11:48 - Gençlik ve Spor Bakanlığından Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım11:46 - FETÖ'cü eski Vali Yardımcısı 'Terör zararı' gösterip devleti dolandırmış11:40 - Mecliste başkanlık seçimi süreci başlıyor11:29 - TÜBA, Kovid-19 yayınıyla küresel salgını mercek altına aldı11:21 - Dünya genelinde 186 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
11:21 - Arnavutköy'de maske cezasına kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi11:13 - Adana'da esksi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası11:11 - Gram altın yükselişte: 394 TL seviyelerinde11:07 - KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı11:04 - Kendisini dolandıran satıcıya kızıp tespih satmaya başladı10:59 - Tes-İş: Kıdem tazminatı işçinin ve ailesinin gelecek güvencesidir
10:51 - Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı10:38 - İçişleri: 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi10:37 - Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili açıklama10:32 - Konya'da erken dönem lavanta hasadı başladı10:27 - Tunceli'de terör örgütüne ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
10:25 - Akar'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece zam geliyor
Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili açıklama
1 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı
'Ahlaksız paylaşımları yapanların FETÖ'cü olduğu tespit edildi'
Bu üniversitenin, kişiye özel ilanlarına dur diyecek bir kurum yok mu?
Açık tütün satana, alana ve içene 6 yıl hapis cezası geldi
'Esad iktidarı bırakıp, o ülkeye sığınacak'
İkranur, derede boğularak hayatını kaybetmiş
Emekli astubay kendisini yakan FETÖ'cü savcıyı Almanya'da buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 1
04.07.2020 fenerbahçe vs göztepe maçı 1
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 3
Netkent 1
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 1
din savunucularının insanları dinden soğutması 3
kaçak düğünler 2
kramp 1
bayram ikramiyesi artsın talebi 1
kelepire almak 1
SON İLANLAR
Eskişehir Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldız Tekinik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Hükümlü İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak
Fırat Kalkınma ajansı 6 personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam