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Tes-İş: Kıdem tazminatı işçinin ve ailesinin gelecek güvencesidir

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma: 84 yılda bugünkü haline gelen ve en temel kazanılmış haklarımızdan birisi olan kıdem tazminatı, işçi ücretinin vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir parçası, işçinin ve ailesinin gelecek güvencesidir
 01 Temmuz 2020 10:59
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Tes-İş: Kıdem tazminatı işçinin ve ailesinin gelecek güvencesidir

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, "84 yılda bugünkü haline gelen ve en temel kazanılmış haklarımızdan birisi olan kıdem tazminatı, işçi ücretinin vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir parçası, işçinin ve ailesinin gelecek güvencesidir." dedi.

Akma, sendikanın genel merkezindeki TES-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bu sürecin, çalışanları da olumsuz etkilediğini söyledi.

Böyle bir ortamda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında çalışanların kıdem tazminatı hakkının fona devredilmek istendiğini ifade eden Akma, şöyle konuştu:

"Kıdem tazminatı hakkı 1936'da elde edilmiş ve zaman içerisinde geliştirilerek bugüne gelmiş en temel kazanımlarımızdan bir tanesidir. 84 yılda bugünkü haline gelen ve en temel kazanılmış haklarımızdan birisi olan kıdem tazminatı, işçi ücretinin vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir parçası, işçinin ve ailesinin gelecek güvencesidir. Bugün bir kez daha fona dönüştürülmek üzere gündeme getirilmiştir. 1 Ocak 2022 itibarıyla başlaması öngörülen ve tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi olarak duyurulan bir düzenleme ile, kıdem tazminatı özünden koparılmakta ve bambaşka bir şeye dönüştürülmek istenmektedir. Kıdem tazminatının özünü tamamen değiştirecek ve zaman içerisinde yok olmasına neden olacak böyle bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir."

Her ekonomik dalgalanmanın ardından kıdem tazminatının kurtarıcı olarak görülüp fona devredilmesi çabasından vazgeçilmesi gerektiğini dile getiren Akma, "İşçiler kıdem tazminatının kısa aralıklarla ve sürekli olarak gündeme getirilmesinden rahatsızlık duymaktadır. İş Kanuna göre kıdem tazminatından doğan sorumluluk işverenlere aittir ve TES-İŞ Sendikası kıdem tazminatının mevcut haliyle devamından yanadır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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