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Rüyanın etkisinde kaldı, evinin salonuna kuyu kazdırdı

Gaziosmanpaşa'da vefat eden annesinin geçmişte gördüğü rüyasının etkisinde kaldığını söyleyen kadın define bulmak için salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı. Evden gelen sesler üzerine harekete geçen polis ekipleri kadını ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon anı ve ekiplerin evde arama yapmaları kameraya an be an yansıdı.
 15 Temmuz 2020 18:23
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Gaziosmanpaşa'da vefat eden annesinin geçmişte gördüğü rüyasının etkisinde kaldığını söyleyen kadın define bulmak için salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı. Evden gelen sesler üzerine harekete geçen polis ekipleri kadını ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon anı ve ekiplerin evde arama yapmaları kameraya an be an yansıdı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki bir evden sesler geldiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, çuvallar dolusu molozla karşılaştı. Ekipler, salonda bir kazı çalışması olduğunu ve kuyudan dışarıya çıkan bir havalandırma düzeneği olduğunu gören ekipler, kuyunun define aramak için açıldığını tespit etti. Evde kiracı olan Leyla T. kuyunun başında bekleyen Aydın T., Semih Ş. ve kuyunun içerisinden çıkartılan Adem B., Ratif Y. ile Serhat Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 3 ayda kuyuyu 21 metre derinliğinde kazdıkları ve herhangi bir değerli eşya bulamadıkları belirlendi.

Annesinin gördüğü rüyasının peşinden gitti

Yaklaşık 7 yıldır evde kiracı olan Leyla T.'nin vefat eden annesinin geçmişte rüyasında evin altından ak sakallı bir dedenin 'Beni kurtarın buradan çıkartın' diye seslendiğini gördüğünü ve annesinin vefatından sonra rüyanın etkisinde kaldığını iddia ederek kazı çalışmasına başlattığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri biten 6 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, ev zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
İhlas Haber Ajansı
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