1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Miras kalan doların da vergisi var

Vefat eden kişilerin mirasçılarına bıraktıkları mal ve mülkten vergi alınıyor. Gelir İdaresi, kapsamlı bir rehber hazırladı. Rehberde vergiye tabi her şey sıralandı. Buna göre tablo, madalya, kılıç gibi aile yadigarı olan eşyalar vergiden muaf. Ancak Türk Lirası ya da dolar ve euro cinsinden mirasın ise vergisi var.
 22 Temmuz 2020 07:56
Yazdır
Miras kalan doların da vergisi var

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Kişilerin vefatıyla mirasçılarına kalan taşınır ve taşınmaz mallar vergiye konu oluyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki mallar ile hayattayken yapılan bağışlar da vergiye konu ediliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, hazırladığı rehberle mirasçıların vergilendirilmesine açıklık getirdi. Rehbere göre, bir kişinin ölümü, kayıp kişinin ölümüne karar verilmesi (gaiplik) veya bir kişiye hayatta iken yapılan bağışlamalar, vergiye konu ediliyor. Her mirasçıya düşen miras payı belirlendikten sonra istisnalar düşülüyor, kalan tutarın vergisi yüzde yüzde 1 ile 10 arasındaki tarifeye göre hesaplanıyor.

Nasıl hesaplanır?

Miras kalan dolar ve euro gibi döviz türünden parada ise resmi rayiç üzerinden beyanda bulunuluyor, borsa rayici yoksa tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca tespit olunacak kura göre beyan ediliyor. Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl mayıs ve kasımda olmak üzere toplam altı eşit taksitte, ödeniyor. Örneğin, ölüm 1 Şubat 2020'de gerçekleşmiş ve mükellef Nisanda beyanda bulunmuşsa, ödemeleri mayıs ve kasımda oluyor. Mükellefin mayısta beyanda bulunması halinde taksitler kasım da başlıyor.

Paşa dedenin kılıcı

Veraset ve intikal vergisinde bazı istisnalar da bulunuyor. Bu kapsamda miras bırakılan ev eşyası, kişisel ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalardan vergi alınmıyor. Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ile emekli ikramiyeleri, dul ve yetimlere verilen evlenme ikramiyeleri, hizmet sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine yapılan toplu ödemeler de hak sahiplerine intikali halinde veraset vergisinden muaf tutuluyor.

Yüzgörümlüğü gibi hediyeler, Cumhurbaşkanı'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar istisna kapsamında. Verasetle intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2020 için 306 bin 603 TL'si, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının 613 bin 582 TL'si istisna ediliyor.

Milli Piyango'da kesinti yok

Şans oyunları ile gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde yüzde 20 veraset ve intikal vergisi uygulanıyor. Ancak Milli Piyango şans oyunlarına ait ikramiyeler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından, herhangi bir kesinti yapılmıyor. Bu kapsamda Milli Miyango, Sayısal Loto, Şans Topu vb. oyunlarda talihlilerin eline geçen ikramiye kesintisiz olarak geçiyor.

350 bin lira mirasa 433 lira vergi

2020'de vefat eden bir kişiden mirasçısı bulunan iki çocuğuna 700 bin lira üzerinden miras kaldığında, her çocuk için 306 bin 603 TL'lik istisna düşüldüğünde her birisinin matrahı 43 bin 397 TL olarak hesaplanıyor. Buna göre, kendisine 350 bin lira intikal eden her çocuk, 43 bin 397 TL'nin yüzde 1'i kadar, yeni 433.97 TL vergi ödemekle yükümlü tutuluyor. Her bir mirasçı çocuk, 3 yılda her yıl mayıs ve kasımda olmak üzere altı eşit taksitte 72.32 TL vergi ödüyor.

Bağışlanan paranın vergisi daha fazla

Hayattaki bir kişi ise iki çocuğuna 400 biner TL'yi bağışla aktardığında, istisna tutarı 7 bin 60 TL olarak hesaplanıyor, matrah 392 bin 940 TL olarak alınıyor. Yüzde 10 ve 15 oranları ile yapılan iki ayrı hesaplamayla her iki çocuğun ödeyeceği vergi 20 bin 720 TL olarak belirleniyor ve 3 bin 453 TL'lik taksitler halinde ödenebiliyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altın güne rekorla başladı
22 Temmuz 2020 07:29		 Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takılar
21 Temmuz 2020 22:17
Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Temmuz 2020 18:27		 Çeyrek altın 656 TL oldu
21 Temmuz 2020 17:15
Dövizde gün sonu fiyatları
21 Temmuz 2020 17:08		 Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
21 Temmuz 2020 15:55
Gram altın rekor tazeledi
21 Temmuz 2020 11:37		 Dolar güne 6.85'le başladı
21 Temmuz 2020 09:39
Gümüş, dört yılın zirvesine yükseldi
20 Temmuz 2020 23:11		 Borsa günü yükselişle tamamladı
20 Temmuz 2020 18:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:38 - Adnan Oktar tahliye istemedi08:13 - Beştepe'de kritik zirve, işte ana gündem08:09 - 'Dijital yerliler' iş ve özgürlük istiyor08:05 - Ece Üner'den Pınar Gültekin Sözleri: Acı Çekiyoruz ve Kimse Duymuyor!07:58 - FETÖ'nün insan tacirlerine darbe07:56 - Miras kalan doların da vergisi var
07:44 - Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi Meclis'ten geçti07:42 - Başkentte otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı07:30 - Temsilcilik açmayana beş aşamalı plan07:29 - Altın güne rekorla başladı07:20 - Kılıçdaroğlu'nun rakipleri artıyor07:17 - Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
07:15 - Kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki Damla'dan mesaj07:04 - İl özel idare personelinin görevde yükselme yönetmeliği değişti06:50 - Google değiştirdi İBB değiştirmedi!06:40 - Salgın kurbandan vazgeçirmedi06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06:10 - HDP'li vekil hala eşini tehdit ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Altın güne rekorla başladı
Savcı, 541 soruşturma evrakına uzun süre bakmadı, mahkeme 'görevi kötüye kullanma' dedi
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi olanlar, yeni süreleri için ikramiye alır mı?
Kılıçdaroğlu'nun rakipleri artıyor
Kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki Damla'dan mesaj
Google değiştirdi İBB değiştirmedi!
İl özel idare personelinin görevde yükselme yönetmeliği değişti
Beştepe'de kritik zirve, işte ana gündem
Kıbrıs gazisi ve eşi kazada öldü, kızı ve 2 torunu yaralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süleyman soylu-mehmet metiner tartışması 2
sokak lambası 3
tutun kolonyasi 3
böcek korkusu 1
masum 1
dyshawn pierre 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 2
Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir 1
noktayı koymak 3
msü'yü kazanan kız için kına gecesi düzenlenmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Nevşehir Avanos Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Beleidyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi Geçici 19 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam