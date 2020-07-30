1200 yeni hakim ve savcı alınacak

Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL, 1200 hakim ve savcı, 1100 de icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL twitter'dan yaptığı paylaşımda; Adalet Bakanı Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacak. Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

