1200 yeni hakim ve savcı alınacak
|30 Temmuz 2020 10:07
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Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL, 1200 hakim ve savcı, 1100 de icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL twitter'dan yaptığı paylaşımda; Adalet Bakanı
Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da
yazılı sınav yapılacak. Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü
ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım'da
gerçekleştireceğiz. Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla
yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini
erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar
diliyorum.' ifadelerini kullandı.
Bayram öncesi iki güzel haber vermek istiyorum.Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 30, 2020
100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız.
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