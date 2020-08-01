1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KDV indirimi otobüs firmalarına 'can suyu' olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, yolcu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünün açıklanması otobüs firmalarını sevindirdi.
 01 Ağustos 2020 11:54
Yazdır
KDV indirimi otobüs firmalarına 'can suyu' olacak

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen otobüs firmalarına, dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KDV indiriminin can suyu olacağını söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren, salgın önlemleri kapsamında şehirlerarası dolaşımın kısıtlanması ve zorunlu hallerde izne bağlı olarak yapılması nedeniyle yolcu taşımacılığı faaliyetinin yüzde 98 durduğunu dile getirdi.

Aynı dönemde başlatılan ve halen devam eden kısıtlı kapasiteyle çalışma zorunluluğunun, işten çıkarma yasakları ve zorunlu giderler nedeniyle ekonomik sıkıntıları daha da artırdığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi olarak süreçle ilgili destek taleplerimizi TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Ticaret bakanlıkları nezdinde yapılan videokonferans toplantılarında yazılı ve sözlü olarak dile getirdik."

Yıldırım, uçak biletlerinde yüzde 1'e indirilen KDV'nin otobüs biletlerinde de uygulanması, 3 ay çalışmayan ve halen kısıtlı kapasiteyle çalışan otobüslerden ocak ve temmuz ayı Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin alınmaması, sigorta sürelerinin ücretsiz olarak en az 4 ay uzatılması, otoyol ve köprü geçişlerinde yüzde 50 indirim uygulanması, kısa çalışma ödeneği, kiraların alınmaması, kredi ve vergi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesinin de söz konusu talepler arasında yer aldığını aktardı.

Bu taleplerden kısa çalışma ödeneği, kiralarla ilgili destekler ve borçların ertelenmesinin kısmen çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Yıldırım, "Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın otobüs biletlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesine ilişkin müjdesi, otobüs firmalarına can suyu niteliğinde bir destektir. Sektörümüz tarafından bayram kutlaması ve müjdesi olarak değerlendirilen bu destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz."

Yıldırım, kısıtlı kapasiteyle çalışan, salgın kaygısı ve ekonomik nedenlerle yüzde 70 iş kaybına uğrayan sektörün varlığını sürdürebilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için diğer taleplerinin de değerlendirilmesini ve yeni müjdeler verilmesini beklediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bu virüs insanın vücudunu yiyiyor'
01 Ağustos 2020 13:37		 Gaziantep'te tüberküloz çıkan kurbanın eti imha edildi
01 Ağustos 2020 13:28
Malatya'da 7.4'lük deprem uyarısı: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyo
01 Ağustos 2020 12:37		 Kangal köpeklerine çipli takip
01 Ağustos 2020 11:30
Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
01 Ağustos 2020 10:39		 Aracı arıza yapınca sürücünün yardımına polis memuru yetişti
01 Ağustos 2020 10:01
Evlenecek çiftler sabıka kaydını görebilsin
01 Ağustos 2020 09:19		 6 yaşından küçüklere kurban kesimini göstermeyin
01 Ağustos 2020 08:57
'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
01 Ağustos 2020 08:54		 Şiddete karşı turuncu maske
01 Ağustos 2020 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Tüketici hakem heyeti uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmadı13:37 - 'Bu virüs insanın vücudunu yiyiyor'13:30 - Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı13:29 - Muğla'da havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü13:28 - Gaziantep'te tüberküloz çıkan kurbanın eti imha edildi12:50 - Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı
12:37 - Malatya'da 7.4'lük deprem uyarısı: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyo12:27 - PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi12:22 - Üniversiteler keseyi açtı! Asgari ücretin 3 katı burs12:20 - Bursa'da komşular arasında su faturası kavgası: 1 ölü12:11 - Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı12:07 - İzmir ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı
12:04 - Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı12:02 - Stopaj indirimi esnafa bayram müjdesi oldu12:00 - 18 yaştan önceki SSK'lı hizmetler, Memurluk görevinde ve emekliliğinde nasıl değerlendirilir?11:57 - Yeni normalde de bayram alışverişini internetten yaptık11:56 - Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
11:54 - İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 57'lere düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı
Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
Bu nasıl yolculuk! 'Çok istiyorsan kendin uyar'
Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu
Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı
Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
Evlenecek çiftler sabıka kaydını görebilsin
Stokçu ekmekle oynuyor
'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fabrice n'sakala 1
leblebi 1
alerji 2
sözlükte önerilen soda açma taktikleri 3
çakmakla soda açmak 2
yorgan döşek yatmak 1
Nasa'nın salda gölü tweeti 1
çeyrek altın 1
açacakla soda açmak 2
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam