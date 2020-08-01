1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çok biliyorsan, sen yap' işten çıkarma sebebi değil

İşine karışılmasını istemeyenlerin kullandığı 'çok biliyorsan, gel sen yap' sözünü kullanan garson tazminatsız kovuldu. Mahkemenin 'kıdem tazminatı ödenmemeli' kararını kanuna aykırı bulan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mağdur garsona tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.
 01 Ağustos 2020 15:37
Yazdır

İşine karışılmasını istemeyenlerin kullandığı 'çok biliyorsan, gel sen yap' sözünü kullanan garson tazminatsız kovuldu. Mahkemenin 'kıdem tazminatı ödenmemeli' kararını kanuna aykırı bulan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mağdur garsona tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Özel bir şirkette garson olarak çalışan genç, şube müdürünün 'ekmekleri büyük doğruyorsun, israf oluyor' sözüne öfkelenerek, 'çok biliyorsan gel sen yap' diyerek iş yerinden ayrıldı. İşveren, garson hakkında devamsızlık tutanağı tuttu. Garson, tazminat ödenmeden çıkarıldı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan davacı garson, tüm resmi tatillerde dini bayramlarda da çalıştığını, fazla mesai yapmasına ve genel tatilde çalışmasına rağmen ücretlerin ödenmediğini, ayrıca yıllık izninin kullandırılmadığını ve izin alacağının da ödenmediğini öne sürdü. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, genel tatil alacağı ve fazla çalışma alacaklarını istedi.

Mahkemede ifade veren şirket sahibi ise, firmanın işletme müdürünün, öğle yemeğe esnasında adı geçen şahsa 'bu ekmekleri neden bu kadar fazla kesiyorsunuz? Yazık, israf oluyor' demesi üzerine, görev başında amiri olan şahsa 'çok biliyorsan sen yap diyerek' karşılık verdiğini ve tesisleri terk ettiğini iddia etti. Mahkeme, kıdem tazminatı talebinin reddine hükmetti. Kararı davacı garson temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda; "Somut uyuşmazlıkta dosyadaki bilgi ve belgelerden ve özellikle tanık anlatımlarından iş akdinin yazılı bir fesih tebliği olmaksızın işçi tarafından iş yerini terk suretiyle eylemli olarak sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Terk tarihi itibari ile hak edildiği halde ödenmemiş işçilik alacaklarının varlığı karşısında davacının terkinin bu sebebe dayandığı kabul edilerek kıdem tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "İş yerlerinde çok sık çalışana müdür veya şefleri tarafından işin iyi yapılmadığı konusunda uyarılar gelir. Bazı durumlarda da çalışan kızarak sitemini 'çok biliyorsan, gel sen yap' şeklinde dile getirir. Bu durumda işveren veya vekilleri çalışana 'sen bize saygısızlık yapıyorsun. Sen bana bunu söylemezsin' diyerek çalışanı işten çıkarabiliyor. Bu konulardan bir somut örnek ise yeni yaşandı. İş yeri vekili, çalışana 'işi daha doğru yapmanı istiyoruz. Ekmekleri daha küçük kes. İsraf olur' demesi üzerine çalışanda 'çok biliyorsan, gel sen yap' diyor. Çalışan işten çıkartılıp tazminatı verilmiyor. Çalışanda soluğu mahkemede alıyor. Yargıtay ise, çalışanı haklı bularak tazminatlarını almasının hakkı olduğuna hükmediyor. Yani çalışanın 'çok biliyorsan, sen yap' sözü işveren açısından tazminatsız işten çıkarma sebebi değildir. Bu da somut bir olaydır" diye açıklık getirdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay, yaş meşe ağacını keseni affetmedi
31 Temmuz 2020 11:28		 Yargıtay'dan mesaide uyuyanlara kötü haber
29 Temmuz 2020 10:13
'Km'si düşürülmüş olsa da, piyasa fiyatından satıldı' gerekçesini Yargıtay kabul eder mi?
29 Temmuz 2020 07:35		 Eşini öldüren sanığa, Yargıtay'dan 'haksız tahrik indirimi' kararı
27 Temmuz 2020 16:11
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını bozdu
26 Temmuz 2020 19:29		 Otel müşterisini taciz etti, tazminatsız kovuldu
26 Temmuz 2020 09:30
Yargıtay'dan 'soyadı' kararı: Babalara dava yolu açıldı
25 Temmuz 2020 10:39		 'Kes yapıştır karar' Yargıtay'dan döndü
25 Temmuz 2020 00:04
Yargıtay'dan müebbet alan erlere 'beraat'
23 Temmuz 2020 09:29		 Hemşireye 'gel lan buraya' demek hakaret suçu mudur?
22 Temmuz 2020 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:44 - Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı16:32 - Koronavirüs hastası yoğun bakımdan seslendi: Evinizde kalın16:16 - '1 Ağustos itibariyle 'Yeşil Tarife' devreye alınacak'16:13 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı16:10 - Öğretmenden ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri16:06 - İzmir'de orman yangını çıktı
16:02 - Karantinası biten Akşener, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti15:45 - Mahir Ünal'dan sosyal medya yasası değerlendirmesi15:42 - İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı15:40 - Fotoğraf tutkunu savcı 358'inci kuş türünü belgeledi15:37 - 'Çok biliyorsan, sen yap' işten çıkarma sebebi değil15:35 - Haksız yazılan cezanın peşini bırakmadı, iptal ettirdi
15:04 - İstanbullular, bayram tatilini yeşil alanlarda değerlendiriyor14:59 - Ayasofya'da bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor14:55 - Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı14:50 - 'Hizmet yerine dar kadroculuk yapan AK Parti mensubu olamaz'14:29 - İlk prematüre bebekten 'Prematürelerin Gücü Adına' kitabı
14:25 - 'Daha iyisini hayal etmek ile yapabilmek aynı şeyler değil'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı
Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
Bu nasıl yolculuk! 'Çok istiyorsan kendin uyar'
Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı
Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
Evlenecek çiftler sabıka kaydını görebilsin
Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu
Stokçu ekmekle oynuyor
Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fabrice n'sakala 1
kim korkar sosyal fobiden 1
kurban bayramı 1
Nasa'nın salda gölü tweeti 1
Telegram 1
cas'ın trabzonspor'u reddetmesi 1
çeyrek altın 1
çakmakla soda açmak 2
alerji 1
yorgan döşek yatmak 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam