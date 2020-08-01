Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda bayramlaştı.
|01 Ağustos 2020 21:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda bayramlaştı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
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