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Kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu

Kartal'da silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından vurularak yaralandı.
 01 Ağustos 2020 23:38
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Kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu

Kartal'da silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından vurularak yaralandı.

Yakacık Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Bu sırada yoldan geçen ve bir günlük istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru A.Y. kavgaya müdahale ederken bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobille kaçan şüpheli Halil S. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, vurduğu kişinin polis olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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