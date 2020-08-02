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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 19 kente portatif yüzme havuzu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye'nin dört bir yanında başlattığı spor seferberliği devam ediyor. Bakanlık 19 ilde 100 adet portatif yüzme havuzlarının yapım çalışmalarını başlattı
 02 Ağustos 2020 10:46
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 19 kente portatif yüzme havuzu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye'nin dört bir yanında başlattığı spor seferberliği devam ediyor. Bakanlık 19 ilde 100 adet portatif yüzme havuzlarının yapım çalışmalarını başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye'nin dört bir yanına inşa ettiği portatif yüzme havuzları ile gençlere yüzme imkanı sunuyor. Bakanlık, son olarak 19 ilde hayata geçireceği portatif yüzme havuzlarıyla gençlere ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi almasına da olanak sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği portatif yüzme havuzları, özellikle yaz aylarında hem serinlemek hem de sportif faaliyetlerin yapılması açısından oldukça ilgi görüyor.

Bakanlık'tan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi de tüm Türkiye'de başarıyla devam ediyor. Öğrenciler tarafından oldukça ilgi gösterilen projede öğrencilerin tamamına, insan sağlığına birçok faydası bulunan özellikle de gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor. 81 ilde devam eden projede 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

"Sporun tabana yayılabilmesi için erişilebilir olmalı"

Bakanlık olarak "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" dediklerini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "19 ilde hayata geçireceğimiz portatif yüzme havuzlarımız hayırlı olsun. Halkın yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sporun tabana yayılması için erişebilir olması gerekiyor ve bizler de bu bilinçle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Portatif yüzme havuzlarının inşa edileceği iller ise şöyle:

"Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Şanlıurfa."
İhlas Haber Ajansı
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