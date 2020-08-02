Kurbanlık satışından kazandığı paralar orman yangınında kül oldu
|02 Ağustos 2020 12:57
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan ve halen söndürme çalışması devam eden yangında evi kullanılamaz hale gelen Halil Erakbaba, kurbanlıklarının satışından kazandığı parayı da alevlere bıraktı.
Hacıköseli Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan, kontrol altına alındıktan sonra dün yeniden başlayan yangın nedeniyle evleri tahliye edilen vatandaşlar, geceyi akraba ve komşularının evlerinde geçirdi.
Yangın nedeniyle 10 evde hasarın oluştuğu Hacıköseli Mahallesi sakinleri, sabahın ilk saatleriyle evlerinde hasar tespiti yapmaya başladı. Can havliyle terk ettikleri evleri kullanılamaz hale gelen Erakbaba ailesi, yangın sonrası gözyaşı döktü.
Erakbaba'nın oğlu Ahmet Erakbaba, AA muhabirine çok üzgün olduklarını, babasının yaşadığı acıdan evin yanına çıkamadığını söyledi. Dün bayram nedeniyle babasının evinde toplandıklarını, yangının mahallelerine ulaşması nedeniyle ne yapacaklarını şaşırdıklarını anlatan Erakbaba, bir kıvılcımla bir anda tüm evi alevlerin sardığını söyledi. Yanındaki ahırda bulunan hayvanları kurtarmak için mücadele ettiklerini, bu sırada evdeki değerli eşyalarla ilgilenemediklerini anlatan Erakbaba, şöyle konuştu:
"Evde bulunan her şey yandı. Şükür canımızı ve hayvanları kurtardık. Evde babamın kurbanlıkları sattıktan sonra aldığı para da vardı. 15 tane kurbanlığın parası yandı. Bir miktar altın vardı onu almışlar sanırım. 30 bin liramız zayi oldu gitti. Samanımız, buğdayımız, mahsulümüz de gitti. Emeklerimizin hepsi gitti."
Erakbaba, komşularının da evlerinde hasar olduğunu belirterek mahalledeki birçok bağ ve bahçenin de kullanılamaz hale geldiğini sözlerine ekledi.
Önceki gün Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın gece kontrol altına alınmış ancak dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.
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