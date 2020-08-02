Adalar'a gitmek için maskesiz, sosyal mesafesiz kuyruk
|02 Ağustos 2020 14:51
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Kurban Bayramında gezmek isteyen İstanbullular Adalar'a akın etti. Kadıköy'deki Adalar iskelesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Oluşan kuyrukta sosyal mesafe unutulurken, kimisi ise maske takmadı.
Kurban Bayramı'nda gezmek isteyen İstanbulluların duraklarından birisi de Adalar oldu. Vatandaşlar Adalar vapurlarına akın edince Kadıköy'deki Adalar iskelesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Kimisi yarım saat kimisi de neredeyse 1 saat kadar beklediğini belirtti. Oluşan kuyrukta sosyal mesafe göz ardı edilirken kimi vatandaşların maske dahi takmadığı görüldü.
Adalar'a gitmek için kuyrukta bekleyen Mehmet Güdük, "Ben orada yaşıyorum. Yarım saat, 45 dakika oldu ama ne zaman geleceğini bilmiyorum. Sıra da uzun. Sıcak, güneş de tepemizde. Sosyal mesafeye uyulmuyor. Vapurun arka arkaya gelip bu yoğunluğu alması lazım. Bence vapur az geliyor. Bir de bedava. Bedava olunca vatandaş gitmek istiyor" dedi.
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