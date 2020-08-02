Başkentte piknik ve mesire alanlarında yoğunluk
Başkentliler, Kurban Bayramı'nın 3. günü piknik ve mesire alanlarını doldurdu.
|02 Ağustos 2020 16:39
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Başkentliler, Kurban Bayramı'nın 3. günü piknik ve mesire alanlarını doldurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar, kentteki park ve mesire alanlarında ailece açık havanın tadını çıkardı.
Vatandaşlar, Mogan Parkı başta olmak üzere bazı park ve mesire alanlarında piknik ve yürüyüş yaptı.
Ayrıca güvenlik görevlilerince sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar ikaz edilirken, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı.
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