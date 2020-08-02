Sivas-Ankara kara yolunu sel bastı! Ulaşım aksıyor
Sivas-Ankara Karayolu Köklüce köyü mevkisinde taşkının getirdiği balçık ve kayalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
|02 Ağustos 2020 17:16
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Sivas-Ankara Karayolu Köklüce köyü mevkisinde taşkının getirdiği balçık ve kayalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Sivas'ta Ankara Karayolu Köklüce köyü mevkisinde etkili olan sağanak yağış taşkına neden oldu. Köklüce deresi üzerinde bulunan taşkın önleme bendi gelen suları taşımayınca suyun taşıdığı balçık ve kayalar karayoluna yayıldı.
Ulaşımda aksamalar yaşanırken, yol bir süreliğine araç ulaşımına kapandı. Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışması başlattı. Yol tek şeritten araç ulaşımına açıldı. Yolda başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.
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