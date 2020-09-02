Döner sermaye sistemi yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur ediyor

Basın açıklamasının yapıldığı alanda onlarca ambulansın katılımıyla Türk bayrağı koreografisi yapıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sözlerine pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anarak başladı. Sağlık çalışanlarının yüklerinin her geçen gün arttığına vurgu yapan Durmuş, sorunların kar topağı gibi büyüyerek kangrene dönüştüğünün altını çizdi. Durmuş devamında şunları kaydetti: "Dahası, sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin yanında, alternatif çözüm önerilerimiz de ya görmezden gelinmekte ya da 'zamanı değil' denilerek hasıraltı edilmektedir. Açıkçası sağlık çalışanlarına; alın teri akıtın, çalışın, ömrünüzden ömür verin, fedakarlık edin, gecenizi gündüzünüze katın, canınızı ortaya koyun ama 'sesinizi çıkarmayın, susun' deniyor."

"Haksızlıkları Görmezden Gelmemiz Mümkün Değil"

Sağlık çalışanlarını sesini herkesin özellikle de yetkililerin duyması gerektiğini söyleyen Durmuş, "Hayat kurtaran sağlık çalışanlarının hayatlarını, haklarını, hak ettiklerini, haklı taleplerini, ailelerini, beklentilerini hiçe sayarak nereye varılmak isteniyor, merak ediyoruz! Taşıma suyla değirmen dönmeyeceği gibi bu sağlık sistemi de sağlık çalışanlarına yönelik bu yaklaşımla sürdürülemez. Ülkemizin, sağlık alanındaki en büyük ve tek yetkili sendikal örgütü olarak; bu duruma sessiz kalmamız, yanlışlara ortak olmamız, haksızlıkları görmezden gelmemiz mümkün değildir. Bu nedenlerle, bugün burada, bu saatte, hep hayat kurtarmak için seslerini duymaya alışkın olduğumuz ambulans sirenlerini, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için yükseltiyoruz" diye konuştu.

"Sağlık Çalışanlarının Gelirleri Eriyor"

Sorunların başında döner sermaye sisteminin geldiğini ifade eden Durmuş, sistemin yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur ettiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının gelirlerinin eridiğini ifade eden Durmuş, "Yapılan araştırmalarda ortaya koymuştur ki mevcut döner sermaye sistemi nedeniyle hekiminden, hemşiresine sağlık çalışanlarının önemli bir bölümünün ortalama gelirleri yüzde 50 oranında azalmıştır. Pandemi sürecinde yapıldığı gibi yama uygulanması değil, sistemin baştan aşağı yeniden ele alınması gerekmektedir. Hangi konuda olursa olsun, mutlu azınlık üreten bir sistemin devamını sağlamak mümkün değildir. Böyle bir sistemin devamında ısrarcı olmak, mağdur yüzbinlerin daha fazla hak gaspına uğraması, zulüm görmesi demektir. Başka hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda, tüm şartları eşit olan kamu görevlileri birbirlerinden bu denli farklı ücret almamaktadır. Oysa bunların hiçbiri olmadan, adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir döner sermaye sistemi kurmak mümkündür. Yeter ki irade ortaya konsun, adım atılmak istensin" ifadeleri kullanıldı.

"Şiddet, Tüm Sağlık Birimlerinde Kol Geziyor"

"Bugüne kadar toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere her platformda her görüşmemizde her etkinliğimizde sorunları muhataplarımıza hatırlattık" diyen Durmuş, sağlık çalışanlarının sorunlarını sıralayarak bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini kaydetti. Konuşmasında sağlıkta şiddet konusuna da değinen Durmuş, "Bugün şiddet, tüm sağlık birimlerinde adeta kol geziyor. Gün geçmiyor ki sağlık kuruluşlarında bir ya da birkaç şiddet olayı yaşanmasın. Bu konuda yasalar en ağır şekilde uygulanmalıdır. Ve tüm toplum sağlık çalışanlarının üzerine karabulut gibi çöken şiddet karşısında daha fazla duyarlı olmalıdır" çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanlarının "aşırı iş yükü ve uzun çalışma süreleri altında ezilmek" istemediğine de vurgu yapan Durmuş, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı. "Sağlık çalışanları sözleşmeli istihdama son verilmesini istiyorlar. Çalışan anne babalar, çocuklarını bırakabilecekleri ve kanunun da ön gördüğü kreşler istiyorlar. Aksi durumda Çorum'daki Fatma hemşire gibi çocuklarını alevlere kurban etme riskleri bulunmaktadır. Sağlık çalışanları, layıkıyla yaptıkları işlerinin sonucu olarak hak ettiklerini almak ve daha fazla gülmek istiyorlar."