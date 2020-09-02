1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Döner sermaye sistemi yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur ediyor

Sağlık-Sen başta döner sermaye sistemi olmak üzere sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için ambulans sirenleri eşliğinde basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının gelirlerinin giderek eridiğine ve sorunların kangren haline dönüştüğüne vurgu yaptı.
Yazdır
Döner sermaye sistemi yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur ediyor

Basın açıklamasının yapıldığı alanda onlarca ambulansın katılımıyla Türk bayrağı koreografisi yapıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sözlerine pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anarak başladı. Sağlık çalışanlarının yüklerinin her geçen gün arttığına vurgu yapan Durmuş, sorunların kar topağı gibi büyüyerek kangrene dönüştüğünün altını çizdi. Durmuş devamında şunları kaydetti: "Dahası, sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin yanında, alternatif çözüm önerilerimiz de ya görmezden gelinmekte ya da 'zamanı değil' denilerek hasıraltı edilmektedir. Açıkçası sağlık çalışanlarına; alın teri akıtın, çalışın, ömrünüzden ömür verin, fedakarlık edin, gecenizi gündüzünüze katın, canınızı ortaya koyun ama 'sesinizi çıkarmayın, susun' deniyor."

"Haksızlıkları Görmezden Gelmemiz Mümkün Değil"

Sağlık çalışanlarını sesini herkesin özellikle de yetkililerin duyması gerektiğini söyleyen Durmuş, "Hayat kurtaran sağlık çalışanlarının hayatlarını, haklarını, hak ettiklerini, haklı taleplerini, ailelerini, beklentilerini hiçe sayarak nereye varılmak isteniyor, merak ediyoruz! Taşıma suyla değirmen dönmeyeceği gibi bu sağlık sistemi de sağlık çalışanlarına yönelik bu yaklaşımla sürdürülemez. Ülkemizin, sağlık alanındaki en büyük ve tek yetkili sendikal örgütü olarak; bu duruma sessiz kalmamız, yanlışlara ortak olmamız, haksızlıkları görmezden gelmemiz mümkün değildir. Bu nedenlerle, bugün burada, bu saatte, hep hayat kurtarmak için seslerini duymaya alışkın olduğumuz ambulans sirenlerini, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için yükseltiyoruz" diye konuştu.

"Sağlık Çalışanlarının Gelirleri Eriyor"

Sorunların başında döner sermaye sisteminin geldiğini ifade eden Durmuş, sistemin yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur ettiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının gelirlerinin eridiğini ifade eden Durmuş, "Yapılan araştırmalarda ortaya koymuştur ki mevcut döner sermaye sistemi nedeniyle hekiminden, hemşiresine sağlık çalışanlarının önemli bir bölümünün ortalama gelirleri yüzde 50 oranında azalmıştır. Pandemi sürecinde yapıldığı gibi yama uygulanması değil, sistemin baştan aşağı yeniden ele alınması gerekmektedir. Hangi konuda olursa olsun, mutlu azınlık üreten bir sistemin devamını sağlamak mümkün değildir. Böyle bir sistemin devamında ısrarcı olmak, mağdur yüzbinlerin daha fazla hak gaspına uğraması, zulüm görmesi demektir. Başka hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda, tüm şartları eşit olan kamu görevlileri birbirlerinden bu denli farklı ücret almamaktadır. Oysa bunların hiçbiri olmadan, adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir döner sermaye sistemi kurmak mümkündür. Yeter ki irade ortaya konsun, adım atılmak istensin" ifadeleri kullanıldı.

"Şiddet, Tüm Sağlık Birimlerinde Kol Geziyor"

"Bugüne kadar toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere her platformda her görüşmemizde her etkinliğimizde sorunları muhataplarımıza hatırlattık" diyen Durmuş, sağlık çalışanlarının sorunlarını sıralayarak bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini kaydetti. Konuşmasında sağlıkta şiddet konusuna da değinen Durmuş, "Bugün şiddet, tüm sağlık birimlerinde adeta kol geziyor. Gün geçmiyor ki sağlık kuruluşlarında bir ya da birkaç şiddet olayı yaşanmasın. Bu konuda yasalar en ağır şekilde uygulanmalıdır. Ve tüm toplum sağlık çalışanlarının üzerine karabulut gibi çöken şiddet karşısında daha fazla duyarlı olmalıdır" çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanlarının "aşırı iş yükü ve uzun çalışma süreleri altında ezilmek" istemediğine de vurgu yapan Durmuş, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı. "Sağlık çalışanları sözleşmeli istihdama son verilmesini istiyorlar. Çalışan anne babalar, çocuklarını bırakabilecekleri ve kanunun da ön gördüğü kreşler istiyorlar. Aksi durumda Çorum'daki Fatma hemşire gibi çocuklarını alevlere kurban etme riskleri bulunmaktadır. Sağlık çalışanları, layıkıyla yaptıkları işlerinin sonucu olarak hak ettiklerini almak ve daha fazla gülmek istiyorlar."
3 Yorum yapıldı
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk Sağlık-Sen'den 'Hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın' talebi
02 Eylül 2020 14:59		 Türk-Iş: Sağlık işçilerine ek mali haklar verilmeli
02 Eylül 2020 12:55
'Döner sermaye sistemi, sağlıkçıların alın terini yok sayıyor'
01 Eylül 2020 23:55		 Feyzioğlu'ndan avukatlık hizmetlerinde KDV indirilsin önerisi
01 Eylül 2020 11:35
'Okulların yardımcı personel ve bütçe ihtiyacı karşılanmalı'
31 Ağustos 2020 19:19		 TESK'ten 'kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması' talebi
31 Ağustos 2020 12:35
Van Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı
30 Ağustos 2020 16:09		 İstanbul Barosu gece kulübüne cevap veremedi
30 Ağustos 2020 08:27
İstanbul Barosu'ndan 'poster' açıklaması
29 Ağustos 2020 22:31		 Türk Eğitim-Sen: Uzaktan eğitimle ilgili tereddütler giderilmelidir
28 Ağustos 2020 14:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:19 - 'Ergenekon' davasına bakan hakim ve savcılar hakim karşısına çıktı16:16 - Karantinaya uymayanları Valilik zorunlu karantinaya alacak16:14 - Bakan Selçuk'tan 'maske takma alışkanlığı' çağrısı16:11 - Dünyanın en zenginleri listesi değişti16:06 - Bahçeli'den 'idam cezası yeniden mevzuata alınsın' çıkışı16:04 - Yargıtay, FETÖ elebaşısının kardeşi Kutbettin Gülen'in cezasını onadı
15:58 - İki ilçe belediyesinde çok sayıda personel koronavirüse yakalandı15:54 - Depremzede çocuklar için konteyner kentte EBA Destek Merkezi açıldı15:47 - Bakan Pakdemirli: Nallıhan'daki yangın kontrol altına alındı15:42 - Barış Atay'ı darp eden 3 şüpheli tutuklandı15:35 - Tırnakçılığa kalkıştı; yakalanınca tecavüz iftirası ile tehdit etti15:28 - Karadeniz'de tezgahlarda palamut sevinci
15:26 - Devriye görevi yapan polis ekibine saldıran 4 şüpheli serbest bırakıldı15:23 - Validen 'temaslı' işçilere uyarı: Gidip başka fabrikada çalışmayın15:20 - AÜ'nün ikinci üniversite programlarına sınavsız başvuru ve kayıtlar başladı15:16 - Döner sermaye sistemi yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur ediyor15:14 - Eski daire başkanı koronavirüse yenik düştü
15:08 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Risk varsa biz yokuz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı
Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Ünlü oyuncu koronadan değil korkusundan öldü
Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
Parasını ödediği cipin ÖTV farkını istediler
THY ile Hava - İş yeni maaşta anlaştı. Personel ücretleri %30 azaltıldı
Ateş Kara: Kısıtlamalar geri dönebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
puanlama sistemi 4
lamborghini'de karpuz satan adam 1
Lie to me 2
Masterchef Esra 1
davide santon 1
empati 1
somer şef'in çin tuzunu övmesi 2
fatih nusrullah 1
Yaş aldıkça sadeleşmek 1
birbirini yiyen insanlar 2
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mardin Artuklu Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Gülüç Belediyesi 6 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybel 2 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam