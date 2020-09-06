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Milletvekili Savaş'tan 7 Eylül mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
 06 Eylül 2020 23:57
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Milletvekili Savaş'tan 7 Eylül mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın mesajında şu ifadeler yer aldı; "Ya istiklal, ya ölüm! diyerek vatan topraklarımızda düşman işgaline geçit vermeyen kahraman ecdadımızın, efelerimizin torunları olarak emanet aldığımız bu aziz vatan toprağımızı canımız pahasına koruyacak, her geçen gün daha ileriye taşımak için mücadelemize devam edeceğiz. Özellikle bugünlerde Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikleri de göz önüne alacak olursak, vatan ve bayrak savunması konusunda her daim teyakkuzda bulunmamızın ne denli önemli olduğu bir kez daha açıkça görülmektedir. Yüce devletimiz, aziz milletimizden aldığı büyük güçle, aynı azim ve kararlılıkla vatan müdafaasına devam etmekte olup haklı davasını her platformda bir adım geri atmaksızın savunmaktadır. "Söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır" sözünü bir kez daha dünyaya haykırıyor, Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli hemşehrilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum. 7 Eylül Kurtuluş Günümüz kutlu olsun."
İhlas Haber Ajansı
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