Atatürk CHP'yi böldü

CHP'de derinlere kök salan gruplaşmalar, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı 'Atatürk' polemiği ile birlikte ayrışmaya dönüştü. Parti içerisindeki 'Atatürkçü' gruplar, 2005 yılında alternatif sol blok oluşturmaya çalışan, başaramayınca CHP'ye sızan '10 Aralıkçıları' topa tuttu.

HEPSİ FEDERASYONCU

CHP'de son günlerde başlayan tartışmanın ucu 2005 yılına kadar dayanıyor. CHP'nin 'Atatürkçü' kendi deyimleri ile 'statükocu' duruşundan rahatsız olan bir grup solcu 10 Aralık 2005'te bir otelde bir araya gelmişti. CHP'ye alternatif bir 'sol blok' oluşturmak isteyen gruba 10 Aralık Hareketi adı verilmişti. Yeni bir anayasa çalışması da yapan grup anayasadan 'Türk' ifadesinin çıkarılmasını ve federatif bir yapı kurulmasını talep ediyordu. Ancak o dönemin Genel Başkanı Baykal'ın hamleleri ile boşa çıkarılan hareket, yeni bir hamle yaparak 'lider ve anlayış değişimi için' CHP'ye sızmaya başlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olması ile de 10 Aralıkçılar ağırlığını hissettirmeye başlamıştı. Daha sonra Genel Başkan Yardımcılığına kadar yükselen Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu da '10 Aralıkçı'ların önemli isimleri arasında yer alıyordu.

10 ARALIKÇILAR HAREKETLENDİ

Zaman zaman parti içindeki 'Atatürkçü' blok ile bilek güreşine tutuşan 10 Aralıkçılar, son birkaç ayda açıktan savaş ilan etti. Kaftancıoğlu 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilen parti kurultayında Atatürkçü bloğun önemli isimleri Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya'nın Parti Meclisi'ne seçilmemesi için çalıştı ve başardı. Kaftancıoğlu verdiği mücadeleyi da gizlemeyerek 'Seçilmemeleri için elimden geleni yaptım" dedi.

KADIN KOLLARI DA TAMAM

10 Aralıkçıların diğer hamlesi de 'kadın kolları başkanlığı'nı ele geçirmek oldu. Kaftancıoğlu, o dönemin başkanı Fatma Köse'yi delegeler nezdinde lobi çalışması yaparak devirdi. Köse, kurultay konuşmasında doğrudan Kaftancıoğlu'nu hedef alarak "4 gündür il il arayarak delegenin iradesine ipotek koydu. Böyle kadın kurultayı olmaz. Herkes haddini bilecek. Gidin il başkanlığınızı yapın, kadın kolları kurultayına karışmayın" ifadelerini kullandı.

BİRİKEN ENERJİ PATLADI

CHP'de 10 Aralıkçıların cesur adımları ile biriken enerji önceki gün patladı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada Atatürk yerine 'Gazi Mustafa Kemal' ifadelerini kullanması dikkat çekti. Neden 'Atatürk' demediği sorulunca da "Kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı. Uzun süredir 10 Aralıkçılara bilenen 'Atatürkçü' blok, Kaftancıoğlu'nu sert ifadelerle topa tuttu. şte Kaftancıoğlu'nu hedef alan eski/yeni milletvekilleri, yöneticiler ve il başkanları:

CHP'YE ÜYE BİLE OLAMAZ

* ULUÇ GÜRKAN: Bu tutumdan 'Kurtuluş Savaşı'nın lideri tamam; Cumhuriyet devrimlerine hayır' anlamı çıkar. Atatürk ifadesine kendini ait hissetmeyen birisinin bırakın parti kademelerinde yönetici olmayı, CHP'ye üye bile olmaması gerekir. CHP Tüzüğü'nün birinci maddesi Atatürk'ü ebedi kurucu başkanı kabul eder.

* ATİLA SERTEL: Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Bu gerçektir. Ancak, "Atatürk" diyemeyen bir il başkanına da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır. Unutmayın, partimizin kurucusu yüce önderimizdir.

10 ARALIK'TAN ÖNCE 29 EKİM GELİR

* MEHMET ALİ ÇELEBİ: Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra demesin, ne yazar. Ama unutma, burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan*** önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

* SEVDA ERDAN KILIÇ: Atatürk soyadı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halk adına verilmiş sadece bir soyadı değil, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş mücadelenin, bize emanet edilen davanın adıdır.

* BARIŞ YARKADAŞ: Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimiz CHP'nin kurucusudur. Adını her yerde ve her koşulda; onurla, gururla söyleriz. Atatürk'e bir kez daha saygı ve şükranımı sunuyor, "iki eseri"ne ve ismine her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ediyorum.

ATATÜRK ZAFERİN ADIDIR

* TUNCAY ÖZKAN: ATATÜRK zaferin adıdır. Yedi düveli geldikleri gibi gönderen o'dur. 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nin 99. yılı kutlu olsun. Ordular yenilir, millet yenilmez. Çünkü hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.

* HALUK PEKŞEN: "Bütün kurucu liderler siyasal tarihte soyadlarıyla yer alırlar. Bu saygınlık kimsenin lütfuna bağlı değildir. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, kurucusu ve liderini ismiyle anmak laubaliliği hiç kimsenin ne haddi ne de hakkıdır. Atatürk'e layık olmak da bir erdemdir."

'KLAVYE ATATÜRKÇÜLERİ' DEDİ

Büyük tepki çeken sözleri üzerine açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Atatürk demeyi tercih etmiyorum" sözlerini kabul etti. Sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu, "Böylesi bir dönem ve gündemde, bu açıklamayı yaptırmak zorunda bırakanları; 'Atatürk hayatta olsaydı önce sizleri ve klavye Atatürkçülerini sopayla kovalardı' (böyle referanslarda onların hakkı:)) ) diyerek vatandaşın aklına, vicdanına ve hafızasına teslim etmiş olayım..." ifadelerini kullandı.

SES ÇIKMADI

Parti tabanı Kaftancıoğlu'na büyük tepki gösterirken, o sözlere CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve üst yönetimden ses çıkmadı.

2 il başkanı sahip çıktı

10 Aralıkçı Canan Kaftancıoğlu'na da destek geldi. CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, "Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanımızdır. İleriye bakan, aklı, bilimi ve devrimciliği öne çıkaran kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü sahiplenmektedir, sahiplenmeye de devam edecektir. Kendisine kamuoyu önünde gereksiz eleştirilerde bulunulması doğru değildir, partimizi yıpratmaya kadar giden bu konuyla ilgili tüm partililerimi sukunete ve duyarlılığa davet ediyorum.."

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Twitter'da peş peşe yapılan paylaşımlar üzerine İzmir milletvekillerine mesaj gönderdi. Yücel, "Bu konuların konuşulacağı yerler basın ve sosyal medya değil, partimizin yetkili kurullarıdır" ifadelerini kullandı. İzmir milletvekillerinin, Yücel'in bu yaklaşımına tepki gösterdiği öğrenildi.

Aybike Eroğlu Yasemin Asan